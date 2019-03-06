Erdoğan'ın Müjdesini Verdiği TOKİ'nin 50 Bin Konutu İçin Detaylar Belli Olmaya Başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan düşük taksitli konut kampanyası şartları merak konusu. Açıklamaya göre 50 bin konut sahibini bulacak. Bu konutların fiyatlarının 116 bin ile 399 bin lira arasında değişecek. Peki, TOKİ'de sosyal konut başvuruları nasıl yapılır? TOKİ şartları neler?

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ DETAYLARI

Erdoğan," 2019 yılında 67 şehrimizde 140 proje ile 50 bin yeni sosyal konutun ihalesini gerçekleştireceğiz. Bu konutlar 75 metrekare ile 128 metrekare arasında inşa edilecek. Fiyatları 116 bin lira ile 399 bin lira arasında değişecek. Alt gelir grubuna yönelik olan dairelerin taksitleri 388 liradan başlayacak ve ödeme süresi 20 yıl olacak" dedi. Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın tekrar canlandırdıklarını kaydeden Erdoğan, "Prosedürler tamamlandı. Bugün burada bankamızın da resmi açılışını yapıyoruz. Emlak Bankası'nın hikayesi bir anlamda Türkiye'nin hikayesidir" açıklamasında bulunmuştu.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugünden itibaren başlayacak başvuru sürecinin, 19 Nisan'a kadar süreceğini ifade ederek şunları söyledi:

"TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesiyle ilgili, 6 Mart itibarıyla başvuruları alacağız, 45 günlük süre var. 50 bin konut için talepleri 19 Nisan'a kadar alacağız. Talepleri alırken alt gelir grubu ve orta gelir grubuna yönelik, aynı zamanda şehit ailelerimize, gazilerimize ve emeklilerimize yönelik kontenjanımız olacak.

2+1 İÇİN 500 LİRA, 3+1 İÇİN BİN LİRA BAŞVURU ÜCRETİ ALINACAK

Başvuru sahiplerimiz başvuracakları proje için o ilin sınırları içinde en az bir yıl oturuyor olmaları gerekiyor. 2+1 konutlarımız için 25 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. 3+1 için de 18 yaşını doldurmaları gerekiyor. 2+1 konutlarımız için 500 lira, 3+1 konutlarımız için de 1000 lira başvuru ücreti alacağız.

3+1 DE GELİR ŞARTI YOK

2+1 konutlarımız için en fazla 4500 lira geliri olabiliyor, İstanbul için de 4800 lira olabiliyor.3+1 de gelir şartımız yok. 2+1 konutlarımız için 388 liradan başlayan taksitlerimiz var. Bu ilimize göre değişiyor. Projenin mevkiiyle konumuyla ilgili değişiyor. 50 bin konutun 6300 tanesi İstanbul'da, 2934 tanesi Ankara'da, 2500 tanesi İzmir'de, 2200 tanesi Adana'da yapılacak."

TOKİ KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI



TOKİ'nin alt gelir grubu ve emekliler için başvuru şartları "www.toki.gov.tr" sitesinden elde edilen bilgilere göre şöyledir:

– T.C. vatandaşı olması,

– Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

– Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması(Şehit Aileleri, Harp ve – Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

– Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı/ kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve – Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

– Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

– Aylık hane halkı gelirinin 4.500 TL'den az olması

– Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması gerekmektedir.

TOKİ herhangi bir şekilde şans arttırmak için yapılan birden fazla başvuruyu kabul etmemektedir. Şehit ve Gazi yakınlarına, engellilere özel başvuru şartları olduğu ve bu kişilere öncelik tanınacağı da bilinmelidir.

TOKİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

– TC Kimlik fotokopisi

– Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve yetimlerden "Hak Sahipliği Belgesi"

– Engellilerden Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi ya da en %40 oranında engelli olduğu yazılan ve tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporu

– Emeklilerden, emekli olduğunu gösteren belge istenmektedir.