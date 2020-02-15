: Erdoğan'ın memleketinde 'yol inşaatı' denilen çalışma HES projesi çıktı, şikayet üzerine inşaat durduruldu

15.02.2020 11:03 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize Güneysu'da iki yıl önce bir çalışma başlatıldı. Yöre halkına 'yol inşaatı' denilen çalışma aslında bir HES (Hidroelektrik santrali) projesi idi. Bölgede HES projesi istemeyen vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayetlerde bulundu. Şikayetler üzerine CİMER, inşaatı durdurdu. Ayrıca şirkete de para cezası verildi.

İNŞAATIN İVEDİLİKLE DURDURULMASI İSTENDİ

Güneysulular, HES'in iptali için 15 Ocak'ta idare mahkemesine başvurdu. 30 Ocak'ta da CİMER'e şikâyet ettiler. Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, CİMER, şikayet üzerine ilgili makamlara bir yazı göndererek inşaatın ivedilikle durdurulması gerektiğini belirtti. Yazıda özetle şu ifadeler yer aldı: "Bölge Müdürlüğümüzce proje sahasında yapılan incelemelerde yer teslimi yapılmadan cebri boru imalat çalışmalarına başlandığı tespit edilmiş olup, 6200 sayılı Kanun ve Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında şirkete idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca gerekli tüm yasal izinler alınıncaya kadar her türlü güvenlik önlemi alınarak sahadaki projeye ait çalışmaların ivedilikle durdurulması gerektiği şirkete bildirilmiştir."

ERDOĞAN'IN KÖYLÜLERİ ŞAŞKIN

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Handüzü Yaylası Koruma Derneği Başkanı Ceyhun Kalender'in avukatı Remzi Kazmaz, "Cumhurbaşkanı'nın köyünde derelerimizin kurumasına neden olan, Karayolları'nın yasal olmayan çalışmaları nedeniyle para cezası kestiği bu şirketin çalışmasına hâlâ daha nasıl izin verildiğine köylülerimiz şaşırıyor" dedi.

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