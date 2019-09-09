Erdoğan: Katılım finansı bankacılık sisteminin faiz oranıyla devam etmemeli

09.09.2019 11:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar: Likidite, Yeşil Finans ve Politik Ekonomi Programı"nda konuştu. Faiz konusuna değinen Erdoğan, "Katılım finansı, bankacılık sisteminin faiz oranlarıyla hareket etmemelidir. Eğer onunla hareket ederse bunun adı aldatmaca olur." dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"KARARLI ADIMLAR ATACAĞIZ"

"2008'deki küresel finans krizinin ABD ve Avrupa olduğu bir gerçektir. Bizim medeniyetimiz ve kültürümüz insanı merkeze alır. Bize göre adaletsizliği sürekli büyüten sistem tüm unsurlarıyla tartışılmalı. Faize dayalı sisteme karşı çıkmamızın nedeni inancımızın yanı sıra sistemin insani yükünün ağırlaşmış olmasıdır. Türkiye'nin bu konuda geride kaldığını düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki dönem kararlı adımlar atacağız.

"ÜLKEMİZİ BU ALANDA HAK ETTİĞİ YERE GETİRECEĞİZ"

Alternatif finansal işlemler dünyada süratle yayılmaktadır. Geleceğin dünyasında faize dayalı sistemin yeni bir finansal mimariye bırakacağına inanıyorum. Yeni finans modellerini tercih oranı giderek artıyor. Önümüzdeki dönemde alternatif finans konusunda daha cesur ve kararlı adımlar atacak ve ülkemizi bu alanda da hak ettiği yere getireceğiz.

"BUNUN ADI ALDATMACA OLUR"

Katılım finansı, bankacılık sisteminin faiz oranlarıyla hareket etmemelidir. Eğer onunla hareket ederse bunun adı aldatmaca olur. Böyle bir şeye asla fırsat verilmemeli.

"REEL SEKTÖRE GEREKEN DESTEK VERİLMELİ"

Üreten istihdam eden ihracat ve yatırım yapan insanlarımızı bu zor dönemlerinde yalnız bırakmadık. Çözümü kazandığı topraklarda arayan reel sektör mensuplarına teşekkür ediyorum. Her kriz fırsattır, bankacılık dışı finansal kesimin büyümesine yönelik adımlar atıyoruz. Katılım bankacılığına karşı çıktım böyle bir kavram olmaz. Faizsiz sistemse şimdi söylüyoruz. Katılım Finans Sistemi... Birbirinden ters... Birisi sömürüyü ifade ediyor. Reel sektöre gereken destek verilmeli. Kimle? Katılım finans sistemi ile. Yeni Ekonomi Programımızda bir dizi programı hayata geçiriyoruz. Sermaye piyasasının payını artırılmasına yönelik olarak.

"HEDEFİMİZ YÜZDE 15 SEVİYESİNE ÇIKARMAKTIR"

KOBİ'lere yönelik yeni uygulamalar geliştiriyoruz. Doğrudan finansa erişim için sistem için ağırlığının artmasını bekliyoruz. Katılım finansı varlığa dayalı olması sebebiyle herkese hitap ediyor. Tüm insanlığın sıkıntılarına çözüm getirecek. Katılım finansı olması gerektiği yerin gerisinde. Katılım finanslarının payı toplam bankacılığa bakarsak yüzde 5 seviyesinde. Hedefimiz 2025 itibariyle bankacılık varlıkları içindeki payını yüzde 15 seviyesine çıkarmaktır. Bunun için herkesten gayret ve destek bekliyoruz.

"ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA AÇIKLANACAKTIR"

Katılım finansını istediğimiz yere getirmek için önemli adımlar atıyoruz. Bu aynı zamanda yastık altına da ciddi anlamda yarar sağlayacak ve hareket getirecektir. Sağlıklı bir şekilde neden istenilen seviyede değil bakılmalı. Bankacılık sisteminin faiz oranlarıyla hareket etmemeli. Aldatmaca olur. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından altına dayalı kira sertifikalarının oranı yüzde 60 seviyesinde. Katılım finans kuruluşlarımızın çok hızlı gelişeceğine inanıyorum. Çalışmaların sonuçları önümüzdeki aylarda kamuoyuna açıklanacaktır."