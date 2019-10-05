Erdoğan: Enflasyondaki düşüşün ana nedeni faiz indirimidir, faizler daha da gerileyecek

05.10.2019 11:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda faiz ve enflasyona dair açıklamalarda bulundu. Enflasyondaki düşüşün ana nedeninin faizlerin indirilmesi olduğunu belirten Erdoğan, "Bu işin ana belirleyeni faizdir, faiz de enflasyonun tetikleyicisidir. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir." dedi. Faizlerin daha da gerileyeceğini belirten Erdoğan, vatandaşın cebinin rahatlayacağının sinyalini verdi.

Erdoğan'ın konu hakkındaki açıklamalarından satır başları:

"FAİZ ENFLASYONUN TETİKLEYİCİSİDİR"

"Cari dengedeki açık sorununu sonsuza kadar kapatıyoruz. Enflasyon oranını da yüzde 10'un altına çekerek, tek haneli rakamlara indirdik. Faizi indirdikçe enflasyon da indi. Faiz biz göreve geldiğimizde yüzde 63, enflasyon yüzde 30'du. Enflasyon 4,2'ye kadar indi. Ne yaptılar Gezi olaylarını patlattılar. Bir anda yüzde 40'ların üzerine faiz çıktı bu arada enflasyon da yüzde 30'ların üzerine tırmandı. Şimdi ise yeniden hamd olsun faiz indirilmek suretiyle enflasyonun da indiğini görüyoruz. Farklı etkenler de tabii ki var yok değil. Ama bu işin ana belirleyeni faizdir, faiz de enflasyonun tetikleyicisidir. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir.

"FAİZ SÖMÜRÜNÜN EN ÖNEMLİ ARACIDIR"

Birileri hala enflasyon sebep, faiz netice diye bizi aldatmaya çalışıyorlar. Dünyaya bakacaksın, Japonya'da Amerika'da Avrupa'da faiz ne kadar diye. Hepsinde eksi faiz var, yüzde 1,5-2,5 arası faiz var. Bize ne oluyor da yüzde 40 civarında faizle hareket ediyoruz. Faizin bizim medeniyetimizin içerisindeki yeri de bellidir. Onu sonra açıklayacağım. O bütün pisliklerin başıdır. Sömürünün en önemli aracıdır. Biz buna kendimizi kaptırmayacağız.

"DAHA DA GERİLEMEYE DEVAM EDECEKTİR"

Eğer biz üretim ekonomisi düşünüyorsak bu üretimde de istihdamda da finans sektörünün girişimciyi desteklemesi lazım. Bu yüzde 40 faizlerle olmaz. Öyle bizim düşük faiz uygulamasını getirmemiz lazım ki finans sektörü onları ayağa kaldırsın. Türkiye'nin risk primi ve dolayısıyla faiz maliyetleri düşerken imalat sanayi satın alma üreticileri endeksi yüzde 50'nin üzerine çıktı. Merkez Bankası'nın yerinde hamleleriyle faiz gerilemiştir, daha da gerilemeye devam edecektir."