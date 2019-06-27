Erdoğan, ABD yaptırım uygularsa Türkiye'nin atacağı adımı açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile yaşanan S-400 krizine ilişkin konuştu. Erdoğan, "ABD eğer yaptırım uygulanırsa uluslararası mahkemeye başvururuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenecek G-20 zirvesi öncesi Japon Nikkei gazetesine konuştu.

"ULUSLARARASI MAHKEMEYE BAŞVURURUZ"

Türkiye-ABD ilişkilerine değinen Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Erdoğan, F-35 ve S-400 konusunda yaşanan anlaşmazlık hakkında ise, "1.25 milyar dolar harcadık. Eğer yaptırım uygulanırsa uluslararası mahkemeye başvururuz" dedi.

"TRUMP'I ENGELLEYEBİLECEK MİSİNİZ?

Erdoğan, "Trump'ın Türkiye'ye yaptırım yapmasını engelleyebilecek misiniz" şeklindeki bir soruya şöyle yanıt verdi:

"G-20 Zirvesi'nde Trump ile görüşmemizin ikili ilişkimizdeki düğümleri ortadan kaldırmak ve ortaklığımızı güçlendirmek için önemli olacağına inanıyorum"

TÜRKİYE-ABD ARASINDA S-400 KRİZİ

Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satıl aldı ve teslim edilmesini bekliyor. ABD de S-400'lerin Amerikan silahlarıyla uyum içerisinde çalışamayacağını söyleyerek bu alışverişi yaptırım tehditleriyle engellemeye çalışıyor. Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada "S-400 meselesi bizim için bitmiştir" demişti. ABD'de konuyla ilgili yaptırım tehdidi içeren bir mektubu Milli Savunma Bakanlığına göndermişti. ABD, mektupta Türkiye'ye 31 Temmuz'a kadar süre tanımıştı. Bakanlık, mektubun diline ve içeriğine tepki göstererek bir cevap mektubu göndermişti.