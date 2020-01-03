: Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu

03.01.2020 10:55 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:08

İşveren tarafından iş akdi feshedilen kişilere ödenen kıdem tazminatında artış yaşandı. 2019'un son enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte kıdem tazminatının tavanına ilişkin tutar netleşti.

TAVAN 6.790 LİRA OLDU

İşinden herhangi bir sebeple çıkarılan kişilere verilen kıdem tazminatında tavan bugün itibariyle değişti. 2020 yılının Ocak-Haziran ayları arasında kıdem tazminatı tavanı 6.790 lira oldu.

KİMLERİ ETKİLİYOR?

Kıdem tazminatı tavanının altında kalan brüt maaşa sahip olan çalışanlar ise hesaplamalarını brüt maaşı ve çalıştığı yılı çarparak bulabiliyor. Örnek olarak 3.500 lira brüt maaşa sahip olan ve 10 yıllık çalışma hayatı bulunan kişi 35 bin lira kıdem tazminatını hak etmiş oluyor.

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