Enes Ünal'dan sezonun ilk golü

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 12. haftasında Mallorca'yı 3-0 yenen Real Valladolid'de forma giyen Enes Ünal, bu sezon ilk golünü attı.

03.11.2019 16:10
Enes Ünal'dan sezonun ilk golü

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 12. haftasında Mallorca'yı 3-0 yenen Real Valladolid'de forma giyen Enes Ünal, bu sezon ilk golünü attı.

Geçen hafta lider Barcelona'ya 5-1 yenilen Real Valladolid, evinde oynadığı Mallorca mücadelesini 3-0 kazandı.

Real Valladolid'in gollerini, 40. dakikada Fernandez, 50. dakikada penaltıdan Enes Ünal ve 90+4'üncü dakikada Ramirez kaydetti.

90 dakika sahada kalan 22 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon çıktığı 11. karşılaşmada ilk kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: AA
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