Endüstri mühendisinin "çiftlik" hayali devlet desteğiyle gerçekleşti

18.10.2019 11:31

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı 30 bin liralık hibeyle Antalya'da tavuk çiftliği kuran endüstri mühendisi hem kendi iş yerinin sahibi oldu hem de hayalini gerçekleştirdi.

Lise eğitimini Elmalı ilçesinde tamamladıktan sonra Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü kazanan Şevki Oğuzhan Aras (29), 2013'te mezun oldu. Vatani görevini yaptıktan sonra İstanbul'da tekstil sektöründeki bir işletmede işe başlayan Aras, burada yaklaşık 2 yıl süren mesaisinin ardından memleketine dönmeye karar verdi.

Dedesinden kalma arazi üzerinde tavuk çiftliği kurmak için harekete geçen Aras, yetkililerin de yönlendirmesiyle başvurduğu Genç Çiftçi Projesi kapsamında 2017'de 30 bin lira hibe aldı.

Aras, kurduğu bin tavuk kapasiteli çiftlikte ayda 25 bin yumurta üretiyor.

"İLERİSİ İÇİN DAHA BÜYÜK HEDEFLERİM VAR"

Girişimci Aras, İstanbul'da çalışırken binalar ve araçlar arasında adeta boğulduğunu hissettiğini söyledi. Aras, yaşadığı koşuşturmacanın kendisine göre olmadığını düşünerek mesleğini bırakmaya karar verdiğini ve tavuk çiftliğini kurduğunu anlattı.

İlerisi için büyük hedefleri olduğunu belirten Aras, şunları kaydetti:

"İlk etapta 2 bin tavuğa, sonra 3 bin tavuk sayısına çıkmayı planlıyorum. Yumurtaları çevre il ve ilçelerdeki anlaşmalı marketlere satıyorum. Bir taraftan kendi işimin patronu olmanın sevincini bir taraftan da doğayla, hayvanlarla iç içe olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ufku görmenin önemini burada anlıyorsunuz. Karşıdaki dağı görmenin, bir meyveyi dalından koparıp yemenin daha önemli, daha lezzetli olduğunu anlıyorsunuz. Burada, dalından o meyveyi kopardığınız zaman, yumurtayı tavuktan aldığınız zaman tadını daha fazla alıyorsunuz. Mühendisliği bırakıp geldiğim için hiç pişman olmadım. Maliyetimi, kazancımı kendim belirliyorum. Kendim uğraşıp, kendim kazanıyorum. İşimi severek yapıyorum. Bu ülkenin mühendise olduğu kadar çiftçiye de ihtiyacı var."

Kaynak: AA