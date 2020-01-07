: En düşük memur emeklisi maaşı 2 bin 661 lira oldu!

07.01.2020 10:29 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:32

Emekliler Ocak zammını almak için gün sayıyor. Zam oranları belli olan emekliler, yeni ödemelerini bekliyor. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisinin yüzde 4'lük Ocak zammı yüzde 1,5 enflasyon farkıyla yüzde 5,5'e çıktı.

EN DÜŞÜK MAAŞTA 138 LİRALIK ARTIŞ

Ocak zammıyla birlikte ek ödeme dahil en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 522 lira 84 kuruştan 2 bin 661 lira 60 kuruşa ulaştı. En düşük maaşta 138,76 liralık artış oluştu.

GÖZLER BAKANLIK'TA

Memur emeklileri, maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. 3 Ocak'taki enflasyon verileri beklendiğinden, maaşlar bu ayın başında artış yansıtılmadan yatırıldı.

Emekliler, oluşan zam farkını ay içerisinde alacak. Farkların ödenme tarihi ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde duyurulacak.

Ocak ayı maaşlarını zamsız olarak alan memur emeklilerinin, zam farkları, önümüzdeki günlerde yatırılacak.

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