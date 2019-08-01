Emre Mor'un unutulmaz olayları! Fotoğrafını beğenen mankene 120 bin TL'lik araba
Galatasaray'ın hem Celta Vigo hem de Emre Mor ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirmesi bomba etkisi yarattı. Bundan kısa sürede sonra ise Emre Mor, İstanbul'a geldi. Son takımı Celta Vigo'da kadro dışı bırakılan ve disiplinsiz hareketleriyle dikkat çeken Mor'un yaptığı paylaşımlar ve kız arkadaşları da gündemden düşmedi.
İspanyol basını disiplinsizliği nedeniyle eleştirdiği Emre Mor'u Fortnite oyununa düşkünlüğüyle de manşete taşımıştı. Kendine özel olarak yaptırdığı sandalyeyi sosyal medya hesabından paylaşan genç futbolcu eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.
Celta Vigo'da performansıyla eleştirilen Emre Mor, sosyal medya hesabındaki fotoğrafını beğenen modele lüks otomobil hediye ederek dikkatleri üzerine toplamıştı. 21 yaşındaki futbolcu, hayranı olduğu Brezilyalı model Angelica Perla'yı sosyal medyadan takibe aldı.
120 BİN TL'LİK ARABA GÖNDERDİ İDDİASI
Karşılıklı birbirlerinin fotoğraflarını beğenmesi sonrasında Emre Mor, İspanyol basınının iddiasına göre 120 bin TL'ye satın aldığı Mercedes Benz A 180 model aracı sevgilisine yolladı. Çiftin daha sonra aşk yaşayıp yaşamadığı ise bilinmiyor.
CANSU TAŞKIN'A DM'DEN MESAJ!
Milli takımın göz bebeği Emre Mor'un, Taşkın'a yakınlaşmaya çalıştığı dedikoduları sorulan Cansu Taşkın , "Duyduysanız doğrudur. Ben bir şey demeyeyim!" cevabını vermişti. Emre Mor'un Galatasaray forması ile neler yapacağı merak konusu.
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HEMEN SUÇLAYIN ZATENCevap Yaz Yayından Kaldır
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otobüse binmezsiniz ama herkesin bindiğine nedense binmek daha tatlı geliyor sizde?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bundan bi cacık olmazCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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NE kadar yetenekli olursa olsun. Kafası gelişmedikce başarılı olamayacaktır.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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emeğiyle ve omzunun gücüyle sabahtan akşama kadar çalışanlar ömrü hayatı boyunca bir evi dahi kredi çekip zar zor alabiliyor ve yerine göre onuda alamıyorken böylesi topçu soytarıları paralarla kudurtuluyorya işte yanarımda ona yanarım!!!!!Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır