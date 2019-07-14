Emre Mor'un Galatasaray'a transferinde büyük kriz!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in geçtiğimiz günlerde TRT Spor'a yaptığı açıklamayla duyurduğu Emre Mor transferi, yaşanan son gelişmelerin ardından uluslararası bir krize dönüştü. 21 yaşındaki yıldız ismin Sarı Kırmızılılar ile yürüttüğü görüşmeler için yetkilendirdiği WBD Capital isimli şirket, kendilerini devre dışı bırakmaya çalışmakla suçladıkları Emre'ye, geçtiğimiz günlerde gönderdikleri tebligatta iddialara cevap vermesi için üç günlük bir süre tanımıştı.

"BUNA MECBUR KALDIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"

Söz konusu şirketin CEO'su Erik Alonso, aradan geçen süre içerisinde Emre'den kendilerine hiçbir cevap gelmediğini belirterek dün resmi Twitter hesabından peş peşe iki bildiri yayımladı. Alonso, 15 Temmuz günü konuyu yargıya taşıyacaklarını belirttikleri ilk bildirisinde Emre'yi kastederek "Buna mecbur kaldığımız için üzgünüz ancak sizden hiçbir yanıt gelmeyince başka seçeneğimiz kalmadı. Şayet yargı safhasından önce bizimle görüşmek isterseniz benimle doğrudan temas kurmaktan çekinmeyin." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'A SERT TEPKİ: SAYGISIZLIK

Aynı zamanda FIFA menajeri olan Alonso, ikinci bidirisinde ise Galatasaray yönetimini sert sözlerle eleştirdi. "Emre'nin transferini engellemek gibi bir çabam asla yok. Hepiniz gibi ben de yaptığım işten para kazanıyorum ve bu transferde yaptığım işlerin tanınmasını istiyorum. Siz bedavaya çalışır mısınız" diye isyan eden Alonso, Sarı Kırmızılı yönetim hakkında şunları kaydetti: "Galatasaray ve Emre Mor'un bize yaptığı şey saygısızlık. Benim şirketimde ailelerini geçindiren insanlar çalışıyor ve eğer her işi bedavaya yaparsak bu insanlar ailelerine bakamaz. Bir şeyi çok net biliyorum. Galatasaray taraftarları, yöneticilerinden büyüktür."

(Fanatik)