Emre Mor'un Galatasaray'a transferinde büyük kriz!
Celta Vigo forması giyen Emre Mor'un Galatasaray'a transferi krize dönüştü. Milli futbolcunun transfer görüşmeleri için yetkilendirdiği WBD Capital şirketi, transfer sürecinde devre dışı bırakıldıklarını öne sürdü.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in geçtiğimiz günlerde TRT Spor'a yaptığı açıklamayla duyurduğu Emre Mor transferi, yaşanan son gelişmelerin ardından uluslararası bir krize dönüştü. 21 yaşındaki yıldız ismin Sarı Kırmızılılar ile yürüttüğü görüşmeler için yetkilendirdiği WBD Capital isimli şirket, kendilerini devre dışı bırakmaya çalışmakla suçladıkları Emre'ye, geçtiğimiz günlerde gönderdikleri tebligatta iddialara cevap vermesi için üç günlük bir süre tanımıştı.
"BUNA MECBUR KALDIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"
Söz konusu şirketin CEO'su Erik Alonso, aradan geçen süre içerisinde Emre'den kendilerine hiçbir cevap gelmediğini belirterek dün resmi Twitter hesabından peş peşe iki bildiri yayımladı. Alonso, 15 Temmuz günü konuyu yargıya taşıyacaklarını belirttikleri ilk bildirisinde Emre'yi kastederek "Buna mecbur kaldığımız için üzgünüz ancak sizden hiçbir yanıt gelmeyince başka seçeneğimiz kalmadı. Şayet yargı safhasından önce bizimle görüşmek isterseniz benimle doğrudan temas kurmaktan çekinmeyin." ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'A SERT TEPKİ: SAYGISIZLIK
Aynı zamanda FIFA menajeri olan Alonso, ikinci bidirisinde ise Galatasaray yönetimini sert sözlerle eleştirdi. "Emre'nin transferini engellemek gibi bir çabam asla yok. Hepiniz gibi ben de yaptığım işten para kazanıyorum ve bu transferde yaptığım işlerin tanınmasını istiyorum. Siz bedavaya çalışır mısınız" diye isyan eden Alonso, Sarı Kırmızılı yönetim hakkında şunları kaydetti: "Galatasaray ve Emre Mor'un bize yaptığı şey saygısızlık. Benim şirketimde ailelerini geçindiren insanlar çalışıyor ve eğer her işi bedavaya yaparsak bu insanlar ailelerine bakamaz. Bir şeyi çok net biliyorum. Galatasaray taraftarları, yöneticilerinden büyüktür."
(Fanatik)
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en buyuk diagne insallah gitmezCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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en sonunda onlarda anlamis galatasarayin fedai olduklarini her zaman söyledikpis bir takim diye gine söyluyoruz kabadayilarCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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abd louisanada elektrikler kesilmis firtina nedeni ile, gönüllü ariyorum benimle oraya gidecek . . kuvvetli jeneratörüm var gidip su madurlara biraz elektrik verelim. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Emre mor u alın tribünler dolarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Noldu lan elinizde mi patladı daha beter olun inşallahCevap Yaz 5 7 Yayından Kaldır