Emre Mor'un eşyaları çöpe atıldı
Galatasaray'ın transfer için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği Emre Mor büyük bir şok yaşadı. Celta Vigolu futbolcu ile ilgili bugün sürpriz kareler ortaya çıktı. Takımdan ayrılan Emre Mor'un eşyalarının çöpe atıldığı görüntülendi.
Galatasaray'a transferi konusunda her türlü konuda anlaşılan hatta KAP'a bile bildirilen, Celta Vigo'da takım arkadaşlarıyla vedalaşan Emre Mor'un eşyaları, kulüp personelleri tarafından çöpe atıldığı bildirildi ve fotoğraf kareleri paylaşıldı.
EŞYALARI ÇÖPE ATILDI
İspanya'nın El Desmarque Celta sitesinde yer alan habere göre; kulüpten ayrılan Emre Mor'un kramponları da dahil olmak üzere birçok eşyasının çöpte olduğu görüldü.
Celta Vigo'nun 13 milyon euro bonservis ücretiyle kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Emre, İspanyol ekibinde düzenli forma şansı bulamamış ve 4 kez kadro dışı kalmıştı.
YORUMLAR (15)
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bu durumda galasaray cöp almis olduCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bence alakası yok. Ya normal insansanız düşünün. He yapsalar niye yapsınlar? Onlara ne faydası var. Allah aşkına ya. Resimde boş kutular dandik dandik dandik işler be.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yazık şu çocuğa yaa, inşallah hem hayatını hem başarılarını düzene sokabilir. Eğer kendine dikkat ederse inşallah çok iyi ve örnek bir futbolcu olacak.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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terim amcasının şevkatli kollarında adam olurCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Çokta fifiydi bence Emre için.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Boş kutuları müzeye koyacak halleri yok ya. Saçma sapan bir haber olmuş. . .Cevap Yaz 30 3 Yayından Kaldır
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bende aynısını yazacaktım baktım sen yazmışsın gerek kalmadıYayından Kaldır
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g saray yine hata yapti celta da oynayamiyan biri cimbomda ne yapacak bide sampiyonler liginde hic sansi yok.Cevap Yaz 7 13 Yayından Kaldır
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2 bos ayakkabi kutusuna boyle bir haber yapmak. Diyecek birsey bulamadim. Bosuna avrupanin ikinci sahte ve yanlis haber ödülünü almamisiz.Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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Emreyide Fransız çöplüğüne atıp kurtuldularCevap Yaz 3 7 Yayından Kaldır
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