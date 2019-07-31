Emre Mor'un eşyaları çöpe atıldı

Galatasaray'a transferi konusunda her türlü konuda anlaşılan hatta KAP'a bile bildirilen, Celta Vigo'da takım arkadaşlarıyla vedalaşan Emre Mor'un eşyaları, kulüp personelleri tarafından çöpe atıldığı bildirildi ve fotoğraf kareleri paylaşıldı.

EŞYALARI ÇÖPE ATILDI

İspanya'nın El Desmarque Celta sitesinde yer alan habere göre; kulüpten ayrılan Emre Mor'un kramponları da dahil olmak üzere birçok eşyasının çöpte olduğu görüldü.

Celta Vigo'nun 13 milyon euro bonservis ücretiyle kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Emre, İspanyol ekibinde düzenli forma şansı bulamamış ve 4 kez kadro dışı kalmıştı.