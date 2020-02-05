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Emre Mor için sürpriz madde! 8 milyon euroya transfer olabilir

Galatasaray'ın Celta Vigo'dan kiraladığı ve devre arasında Yunan ekibi Olympiakos'a gönderdiği Emre Mor'un sözleşmesinde şartlı opsiyon olduğu ortaya çıktı. Yunan ekibi, maçların yarısında oynarsa Emre'yi 8 milyon euroya transfer edecek.

05.02.2020 17:19 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:30
Emre Mor için sürpriz madde! 8 milyon euroya transfer olabilir

, sezon başında 'dan kiraladığı 'u devre arasında 'a göndermişti. Fanatik'in haberine göre Yunan ekibinin Emre ile yaptığı sözleşmede şartlı satın alma opsiyonu olduğu öğrenildi.

Emre yarım devrede maçların yarısında oynama şansı yakalarsa 8 milyon euro karşılığında bonservisi mecburen alınacak. Genç oyuncu ligin ilk yarısında Galatasaray ile 17 maça çıkarken gol ya da asist yapamadı.


Haber Videosu

: Emre Mor için sürpriz madde! 8 milyon euroya transfer olabilir
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