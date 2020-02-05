Emre Mor için sürpriz madde! 8 milyon euroya transfer olabilir
Galatasaray'ın Celta Vigo'dan kiraladığı ve devre arasında Yunan ekibi Olympiakos'a gönderdiği Emre Mor'un sözleşmesinde şartlı opsiyon olduğu ortaya çıktı. Yunan ekibi, maçların yarısında oynarsa Emre'yi 8 milyon euroya transfer edecek.
Galatasaray, sezon başında Celta Vigo'dan kiraladığı Emre Mor'u devre arasında Olympiakos'a göndermişti. Fanatik'in haberine göre Yunan ekibinin Emre ile yaptığı sözleşmede şartlı satın alma opsiyonu olduğu öğrenildi.
Emre yarım devrede maçların yarısında oynama şansı yakalarsa 8 milyon euro karşılığında bonservisi mecburen alınacak. Genç oyuncu ligin ilk yarısında Galatasaray ile 17 maça çıkarken gol ya da asist yapamadı.
Haber Videosu: Emre Mor için sürpriz madde! 8 milyon euroya transfer olabilir
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Transfer bitti bu 6saraylılar hala kedicikleri yemliyorCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bizi mos mor ettin gittin beya.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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zaten seni alanda kabahat ergen tıfıl seni sen kim futbol kim sen biraz vücut çalış ondan sonra gel vitaminsizCevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır