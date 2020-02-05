: Emre Mor için sürpriz madde! 8 milyon euroya transfer olabilir

05.02.2020 17:19 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:30

Galatasaray, sezon başında Celta Vigo'dan kiraladığı Emre Mor'u devre arasında Olympiakos'a göndermişti. Fanatik'in haberine göre Yunan ekibinin Emre ile yaptığı sözleşmede şartlı satın alma opsiyonu olduğu öğrenildi.

Emre yarım devrede maçların yarısında oynama şansı yakalarsa 8 milyon euro karşılığında bonservisi mecburen alınacak. Genç oyuncu ligin ilk yarısında Galatasaray ile 17 maça çıkarken gol ya da asist yapamadı.

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