Emre Mor, Ibiza'da kızlarla sabaha kadar eğlendi
Celta Vigo'da bu sezon fazla forma şansı bulamayan ancak umursamaz tavırları ve formuyla çok eleştirilen Emre Mor, sezon biter bitmez soluğu İbiza'da aldı. Genç futbolcu kızlarla sabahın ilk sularına kadar eğlendi.
Eleştiri yağmuruna tutulan Emre Mor, dostlarıyla birlikte Ibiza'ya gitti. Güzel kızlarla sabaha kadar eğlendi.
Türk futbolcu Emre Mor, çapkınlık turuna çıktı... 21 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşlarıyla birlikte uçağa atladı.
Soluğu Batı Akdeniz'de bulunan dünyaca ünlü tatil noktası Ibiza'da aldı. Önceki gece ise adadaki bir partiye katıldı. Sosyal medya hesabından da yalnızca erkek arkadaşları ile çektiği selfie'sini paylaştı.
'Erkek erkeği tatil' havası yarattı. Ancak etiketlendiği kareler, çapkınlık turunda olduğunu ortaya çıkardı. Emre Mor ve erkek arkadaşlarının mekanda genç İspanyol kızlarla eğlendiği anlaşıldı.
YORUMLAR (11)
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Her şey parayı bulana kadar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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PARAYI BULUNCA DEĞİŞMESE 10 NUMARA YETENEK VAR ÇOCUKTACevap Yaz Yayından Kaldır
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eh birader. zorla kendi geleceğini bitiyorsun. yazık.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Çok yazık etti kendineCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Bir daha mı gelicez dünyaya, bu para yedi sülaleme bakar. . .Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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