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Emre Mor: Güzel günlerin yakın olduğuna inanıyorum

Galatasaraylı futbolcu Emre Mor, takımın daha güçlü geri döneceğine ve güzel günlerin yakın olduğuna inandığını söyledi.

09.12.2019 21:33 | Son Güncelleme: 09.12.2019 21:33
Emre Mor: Güzel günlerin yakın olduğuna inanıyorum

Galatasaraylı futbolcu , takımın daha güçlü geri döneceğine ve güzel günlerin yakın olduğuna inandığını söyledi.

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak 'dan kadrosuna kattığı Emre Mor, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.Zor bir dönemden geçtiklerinin altını çizen Mor, şu ifadeleri kullandı: "Son zamanlarda hem bireysel olarak hem takım olarak da zor bir dönem geçirdik. Kendi performansımın iyi olmadığının da farkındayım. Takımın daha güçlü geri döneceğine ve güzel günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Sizlerin güvenini kazanmak ve beklentisini karşılamak için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Adımın geçtiği saha dışı haberler gerçeği yansıtmıyor. Artık ağzımı açmadığım her konu sizin için doğru olduğu anlamına gelmemeli. Ben sadece futboluma konsantreyim. Bu takım için bir şeyler başarmaktan asla geri durmayacağım."


Kaynak: DHA
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