Emre Mor Galatasaray'a gelmeden kriz çıkardı

Geçtiğimiz Ocak ayında Diagne transferinden önce Alan'la masaya oturan, fakat ağır menajer kavgalarının ardından Brezilyalı yıldızla anlaşamayan Galatasaray, Emre Mor'da da aynı senaryoyu yaşıyor.

GALATASARAY MENAJERLERE ÜCRET ÖDEMEDEN İŞİ BİTİRMEK İSTİYOR

Akşam'ın haberine göre; Genç yeteneği avukatıyla beraber İstanbul'a getirten Galatasaray, sözleşme konusunda Emre ile her konuda anlaşmaya varırken WBD Menajerlik şirketinin araya girmesi tüm transfer planını bozdu. Tıpkı Alan'da olduğu gibi futbolcunun temsilcilerini devre dışı bırakarak Emre Mor'la el sıkışan sarı kırmızılı yönetime 'WBD' engeli çıkarken, firmanın gönderdiği mektupta "Galatasaray tarafından 7 Temmuz 2019 tarihinde bize, anlaşmayı doğrudan kulüple müzakere etmeye çalıştığınız bildirildi. Önümüzdeki 3 iş günü içinde sizden yanıt alamazsak hukuk ekibimiz gerekli adımları atacaktır" ifadelerinin yer alması 21 yaşındaki futbolcuyu da köşeye sıkıştırdı.

"EMRE'YE BU MAAŞ FAZLA"

Emre Mor ile yıllık 1,2 milyon euro maaş şeklinde anlaşmaya varan Galatasaray yönetiminde milli oyuncu için '500 bin Euro verelim, oynadığı maç ve performansına göre ücreti artırırız' önerisi ortaya atıldı. 'Galatasaray'ın Emre'ye değil, Emre'nin Galatasaray'a ihtiyacı var' diyen bazı yöneticilerin 1,2 milyon euroluk maaşı yüksek bulduğu ifade edilirken, yapılan toplantıda '2 yıllık anlaşma yapsak 2,5 milyon euroyu taahhüt etmiş olacağız, oyuncu riski bir oyuncu hiç oynamadığını düşünürsek boşuna bu parayı vereceğiz, 500 bin euroya gelir imza atarsa çok büyük kaybımız olmaz, beklediğimiz patlamayı yaparsa yine iyileştirme yapar istenilen rakamlara çıkarız' fikrinin ağırlık kazandığı ifade edildi.