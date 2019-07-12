Emre Mor Galatasaray'a gelmeden kriz çıkardı
Emre Mor'un bağlı olduğu menajerlik şirketi, milli yıldızla her konuda anlaşan Galatasaray'a problem çıkardı. Sarı-kırmızılılar, Alan transferinde olduğu gibi Emre Mor'da da menajer engeline takılabilir.
Geçtiğimiz Ocak ayında Diagne transferinden önce Alan'la masaya oturan, fakat ağır menajer kavgalarının ardından Brezilyalı yıldızla anlaşamayan Galatasaray, Emre Mor'da da aynı senaryoyu yaşıyor.
GALATASARAY MENAJERLERE ÜCRET ÖDEMEDEN İŞİ BİTİRMEK İSTİYOR
Akşam'ın haberine göre; Genç yeteneği avukatıyla beraber İstanbul'a getirten Galatasaray, sözleşme konusunda Emre ile her konuda anlaşmaya varırken WBD Menajerlik şirketinin araya girmesi tüm transfer planını bozdu. Tıpkı Alan'da olduğu gibi futbolcunun temsilcilerini devre dışı bırakarak Emre Mor'la el sıkışan sarı kırmızılı yönetime 'WBD' engeli çıkarken, firmanın gönderdiği mektupta "Galatasaray tarafından 7 Temmuz 2019 tarihinde bize, anlaşmayı doğrudan kulüple müzakere etmeye çalıştığınız bildirildi. Önümüzdeki 3 iş günü içinde sizden yanıt alamazsak hukuk ekibimiz gerekli adımları atacaktır" ifadelerinin yer alması 21 yaşındaki futbolcuyu da köşeye sıkıştırdı.
"EMRE'YE BU MAAŞ FAZLA"
Emre Mor ile yıllık 1,2 milyon euro maaş şeklinde anlaşmaya varan Galatasaray yönetiminde milli oyuncu için '500 bin Euro verelim, oynadığı maç ve performansına göre ücreti artırırız' önerisi ortaya atıldı. 'Galatasaray'ın Emre'ye değil, Emre'nin Galatasaray'a ihtiyacı var' diyen bazı yöneticilerin 1,2 milyon euroluk maaşı yüksek bulduğu ifade edilirken, yapılan toplantıda '2 yıllık anlaşma yapsak 2,5 milyon euroyu taahhüt etmiş olacağız, oyuncu riski bir oyuncu hiç oynamadığını düşünürsek boşuna bu parayı vereceğiz, 500 bin euroya gelir imza atarsa çok büyük kaybımız olmaz, beklediğimiz patlamayı yaparsa yine iyileştirme yapar istenilen rakamlara çıkarız' fikrinin ağırlık kazandığı ifade edildi.
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Daha beter olsun gese ??Cevap Yaz 10 27 Yayından Kaldır
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emre ye 1. 2 vereceğiz demişsin ikna etmişsin şimdi 500bine düşürdün, ticaret etiğine yakışmıyor bu hareket. . . menajeri tanımayıp gizlice anlaşmışsın o da ayrı bir vaka . . .Cevap Yaz 18 13 Yayından Kaldır
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Galatasaray 2 seneye en az 25 satar onu imparator farkı ıleCevap Yaz 23 20 Yayından Kaldır
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emre gelsin bir şey olmaz paraysa para evse ev araba ise araba kulubu satar yine alırız çünkü biz cimbomluyuz biz simit yeriz cay içeriz emreyi üzmeyizCevap Yaz 9 29 Yayından Kaldır
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Bir pembiş bileklik bile alamıyorsunuz güldürmeyin10 18 Yayından Kaldır
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Emre mor galatasarayı yapar mos mor ......... ..... .Cevap Yaz 23 18 Yayından Kaldır
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