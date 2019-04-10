Emre Mor'a Tepki Bitmiyor! Şimdi de Malikaneye Taşındı

Celta Vigo forması giyen Emre Mor'un bekleneni verememesinin yanı sıra özellikle yaşadığı lüks hayatla da taraftarın tepkisini çekiyor.

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcumuz Emre Mor (21), geçtiğimiz yıllarda yeteneğiyle herkesi etkiledi... Ancak daha sonra düşüşe geçti. Kendisinden beklenen performansı bir türlü sergileyemedi. Saha içinden çok, saha dışında yaptıklarıyla gündeme geldi. Genç oyuncu ilk olarak kariyerinde büyük bir başarı olmamasına rağmen kendisine özel yaptırdığı tahtla poz verdi.

Fakat bu kare çok eleştirildi. Sosyal medyadan paylaşım yapan futbolseverler, oyuncunun tüm dikkatini sahaya yansıtması gerektiğini belirtti. Eleştirilere kulak tıkayan Emre Mor ise bildiği yoldan vazgeçmedi. Lüks hayatına tam gaz devam etti. Mercedes ve Audi gibi markaların pahalı modellerini altına çekti.

Daha sonra da İspanya'nın güneybatısında bulunan Galiçya özerk bölgesinin Pontevedra Eyaleti'nden lüks bir villa beğendi. Bu evde yaşamaya başlayan Emre Mor'un aylık 22 bin euro (140 bin lira) kira verdiği öğrenildi. İspanya basınında Mor'un, lüks yaşantısını frenleyip, futbola yoğunlaşması gerektiği dillendirildi. Geçtiğimiz aylarda da genç yeteneğin Brezilyalı seksi model Angelica Perla'ya Mercedes aldığı iddia edilmişti...

EĞLENCEDEN VAZGEÇMİYOR

İspanyol basınının iddiasına göre Emre Mor, sık sık havuzlu villasında partiler veriyor. Zamanının çoğunu dostlarıyla geçiren oyuncu, lüks araçlarıyla da şehir turu atıyor.