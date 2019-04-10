Emre Mor'a Tepki Bitmiyor! Şimdi de Malikaneye Taşındı
Yıldız olacağı konuşulan ancak bir türlü istenileni veremeyen Emre Mor'un kariyerindeki düşüş sürüyor. Kendine taht yaptıran, pahalı araçlarla gezen Mor, son olarak kirası 140 bin TL olan malikaneye taşındı.
Celta Vigo forması giyen Emre Mor'un bekleneni verememesinin yanı sıra özellikle yaşadığı lüks hayatla da taraftarın tepkisini çekiyor.
İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcumuz Emre Mor (21), geçtiğimiz yıllarda yeteneğiyle herkesi etkiledi... Ancak daha sonra düşüşe geçti. Kendisinden beklenen performansı bir türlü sergileyemedi. Saha içinden çok, saha dışında yaptıklarıyla gündeme geldi. Genç oyuncu ilk olarak kariyerinde büyük bir başarı olmamasına rağmen kendisine özel yaptırdığı tahtla poz verdi.
Fakat bu kare çok eleştirildi. Sosyal medyadan paylaşım yapan futbolseverler, oyuncunun tüm dikkatini sahaya yansıtması gerektiğini belirtti. Eleştirilere kulak tıkayan Emre Mor ise bildiği yoldan vazgeçmedi. Lüks hayatına tam gaz devam etti. Mercedes ve Audi gibi markaların pahalı modellerini altına çekti.
Daha sonra da İspanya'nın güneybatısında bulunan Galiçya özerk bölgesinin Pontevedra Eyaleti'nden lüks bir villa beğendi. Bu evde yaşamaya başlayan Emre Mor'un aylık 22 bin euro (140 bin lira) kira verdiği öğrenildi. İspanya basınında Mor'un, lüks yaşantısını frenleyip, futbola yoğunlaşması gerektiği dillendirildi. Geçtiğimiz aylarda da genç yeteneğin Brezilyalı seksi model Angelica Perla'ya Mercedes aldığı iddia edilmişti...
EĞLENCEDEN VAZGEÇMİYOR
İspanyol basınının iddiasına göre Emre Mor, sık sık havuzlu villasında partiler veriyor. Zamanının çoğunu dostlarıyla geçiren oyuncu, lüks araçlarıyla da şehir turu atıyor.
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bes kurus etmez,Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bu ergen bebeye bu kadar para verenlerın beynıne tukureyım. . . . yakında çooook pişman olacaklar. . . .Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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yakında ekmeğe muhtaç olursa şaşırmayın. . .Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Çünkü adamın garantisi var Türk takımları koy tıtısına gitsin diyor.Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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Gencecik çocuklara milyon dolarlar verirseniz böyle şeyleri görmek normal. Senelerdir çalişip 140 bini bi arada göremeyenler var yazıkCevap Yaz 29 1 Yayından Kaldır