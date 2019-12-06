Emre'den Ozan'a uyarı

06.12.2019 21:11 | Son Güncelleme: 06.12.2019 21:16

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, bir pozisyonda yerde kalmasının üzerine hakem Ali Şansalan'a yaptığı itiraz sonucu sarı kart gördü. İtiraza devam eden Tufan'ı Emre Belözoğlu sakinleştirerek uyardı.



Süper Lig'in 14. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayan Fenerbahçe'de Ozan Tufan 28. dakikada girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalınca hakem Ali Şansalan devam kararı verdi. Karar sonrasında 30. dakikada oyunun durmasıyla beraber Tufan hakem Şansalan'a itirazda bulundu. Yaptığı itiraz sonucunda sarı kart ile cezalandırılan Ozan, itirazına devam edince sarı-lacivertlilerin kaptanı Emre Belözoğlu, Ozan Tufan'ı hakemin yanından uzaklaştırarak uyarıda bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA