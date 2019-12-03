Haberler » Spor » Emre Can'ın şutu hedefi şaşırdı! Taraftarın gözlüğü kırıldı - Spor

Emre Can'ın şutu hedefi şaşırdı! Taraftarın gözlüğü kırıldı

Juventus forması giyen Emre Can'ın, Sassuolo maçında çektiği şut taraftara isabet etti. Emre Can, şutuyla taraftarın gözlüğünü kırdı.

03.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:22
Emre Can'ın şutu hedefi şaşırdı! Taraftarın gözlüğü kırıldı

ekiplerinden forması giyen , maçında yanlışlıkla genç bir taraftarın gözlüklerini kırdı.

Rossella Bornero isimli Juventus taraftarı, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Emre Can'ın çektiği şutun kendisine isabet ettiğini ve gözlüklerinin kırıldığını açıkladı.

Bazı Juventus taraftarları, Bornero'ya Emre Can ve Juventus hakkında tazminat davası açması yönünde akıl verdi ancak genç futbolsever bu tekliflere sıcak bakmadı.

Rossella Bornero, Emre Can'ı savunarak olayın bir kaza olduğunu ifade etti ve kulübü için her türlü maddi bedeli ödemeye hazır olduğunu söyleyerek zararı kendisinin karşılayacağını duyurdu.

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: Emre Can'ın şutu hedefi şaşırdı! Taraftarın gözlüğü kırıldı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler