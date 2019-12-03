: Emre Can'ın şutu hedefi şaşırdı! Taraftarın gözlüğü kırıldı

03.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:22

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Emre Can, Sassuolo maçında yanlışlıkla genç bir taraftarın gözlüklerini kırdı.

Rossella Bornero isimli Juventus taraftarı, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Emre Can'ın çektiği şutun kendisine isabet ettiğini ve gözlüklerinin kırıldığını açıkladı.

Bazı Juventus taraftarları, Bornero'ya Emre Can ve Juventus hakkında tazminat davası açması yönünde akıl verdi ancak genç futbolsever bu tekliflere sıcak bakmadı.

Rossella Bornero, Emre Can'ı savunarak olayın bir kaza olduğunu ifade etti ve kulübü için her türlü maddi bedeli ödemeye hazır olduğunu söyleyerek zararı kendisinin karşılayacağını duyurdu.

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