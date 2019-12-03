Emre Can'ın şutu hedefi şaşırdı! Taraftarın gözlüğü kırıldı
Juventus forması giyen Emre Can'ın, Sassuolo maçında çektiği şut taraftara isabet etti. Emre Can, şutuyla taraftarın gözlüğünü kırdı.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Emre Can, Sassuolo maçında yanlışlıkla genç bir taraftarın gözlüklerini kırdı.
Rossella Bornero isimli Juventus taraftarı, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Emre Can'ın çektiği şutun kendisine isabet ettiğini ve gözlüklerinin kırıldığını açıkladı.
Bazı Juventus taraftarları, Bornero'ya Emre Can ve Juventus hakkında tazminat davası açması yönünde akıl verdi ancak genç futbolsever bu tekliflere sıcak bakmadı.
Rossella Bornero, Emre Can'ı savunarak olayın bir kaza olduğunu ifade etti ve kulübü için her türlü maddi bedeli ödemeye hazır olduğunu söyleyerek zararı kendisinin karşılayacağını duyurdu.