Emre Can gönlünü Ambra Battilana Gutierrez'e kaptırdı

05.11.2019 09:50

Juventus'un Türk futbolcusu Emre Can, geçtiğimiz yıl sevgilisi Maria Cataleya'dan ayrılmıştı. 25 yaşındaki futbolcunun kalbi, İtalyan basınının iddiasına göre boş değil... Genç yıldızın bir süredir Filipin asıllı İtalyan model Ambra Battilana Gutierrez ile birliktelik yaşadığı öğrenildi.

26 yaşındaki İtalyan model, iki yıl önce ABD'li yapımcı Harvey Weinstein'ın sözlü ve fiziki tacizine maruz kaldığını iddia ederek tüm dünyada olay olmuştu.

İTALYANLAR EMRE'Yİ KONUŞUYOR

Takvim'in haberine göre, Gözlerden uzak mekanlarda buluşan ikili, temkinli davranıp birbirlerini sosyal medyada takibe almasa da sürpriz aşk çoktan İtalyan internet sitelerini süslemeye başladı. Can'ın gönlünü Miss İtalya 2010 finalisti Ambra Battilana Gutierrez'e kaptırması "Emre'ye mis gibi sevgili" yorumunu da beraberinde getirdi.