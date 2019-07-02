Emre Belözoğlu, 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupası önünde poz verdi
Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Emre Belözoğlu'nun kulüp için verdiği pozlar arasında yer alan kupalı poz dikkatlerden kaçmadı. Belözoğlu'nun, 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupası önündeki pozu sosyal medyada da çok konuşuldu.
Fenerbahçe Kulübü, Emre Belözoğlu transferini resmen açıkladı. 4 yıl aranın ardından sarı lacivertli ekibe geri dönen Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Fanatik'te yer alan habere göre; Emre, Sportif Direktör Damien Comolli'nin hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1 yıllığına Fenerbahçeli yapan sözleşmeye imza attı. Tecrübeli golcünün imza törenindeki mutluluğu gözlerinden belli oluyordu.
Emre Belözoğlu'nun 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupası önünde kupa çektirmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
YORUMLAR (2)
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ŞİKE KUPASICevap Yaz Yayından Kaldır
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geri zekalılar adam gibi başlı atsanızaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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