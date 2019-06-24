Emre Belözoğlu, 1 Temmuz'da sağlık kontrolünden geçecek
Emre Belözoğlu, 2015 senesinde ayrıldığı Fenerbahçe'ye geri dönüyor. Yıldız ismin 1 Temmuz Pazartesi günü tatil dönüşü Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Emre Belözoğlu, Fenerbahçe forması giymek için gün sayıyor.
Deneyimli futbolcunun sarı-lacivertli kulübe transferinin, kısa bir süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Tatile çıkan Emre Belözoğlu, 1 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'a dönecek ve sağlık kontrolünden geçecek.
Emre, sağlık kontrolünün ardından sarı-lacivertli takımın temmuz ayının ilk haftasında İstanbul'da başlayacak kampına katılacak.
Kaynak: AA
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