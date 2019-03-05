Emre Aşık'ın İffetsizlik Davası Açtığı Eşi Yağmur Aşık, Ahmet Kaya Şarkısıyla Gönderme Yaptı
Eski Milli Futbolcu Emre Aşık'ın boşanma ve iffetsizlik davası açtığı eşi Yağmur Aşık, Ahmet Kaya'nın Giderim şarkısıyla gönderme yaptı.
Eski milli futbolcu Emre Aşık, gece kulübünde bir erkek arkadaşıyla eğlenirken görüntülenen eşi Yağmur Aşık'a resti çekti. İhaneti affetmeyen eski futbolcu, 6 yıllık eşine boşanma davası ve iffetsizlik davası açmıştı. Üç çocuğunun velayetini almak isteyen Yağmur Aşık ise eşinin evlatlarına babalık yapmadığını söyledi.
AHMET KAYA'NIN ŞARKSINI PAYLAŞTI
Şu sıralar bunalımda olan Yağmur Aşık ise sosyal medya hesabında Ahmet Kaya'nın 'Kafama sıkar giderim' adlı parçasını paylaştı. Böylece zor günler geçirdiğini resmen vurguladı.
BABALIK YAPMADIĞINI SÖYLEDİ
Emre Aşık'ın 100 bin lira tazminat talep ettiği Üç çocuğunun annesi Yağmur Aşık ise eşinin evlatlarına babalık yapmadığını söyledi.
YORUMLAR (5)
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çakma kapıyı çakarlar kapınıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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gidersen git çokta önemliydinCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Bu avrupa özentisi bu milleti bitirdi Artık neredeyse erkek kadın aldatmayan kalmadıCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Vay emre aşık bu hallere düşçek adammıydın ALLAH yardımcın olsunCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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Uc tane cocuk var ya hala inanamiyorum olaylara !Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır