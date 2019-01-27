Emre Aşık'ı, FETÖ'ye Üye Olduğu İçin İhbar Ettiği Söylenen Yağmur Aşık, Çileden Çıktı

Kamuoyunda yer alan habere göre, Yağmur Aşık, 5 Aralık 2018'de, Taksim Polis Merkezi'ne başvurarak, Emre Aşık'ın FETÖ'ye üye olduğunu beyan ederek eşini ihbar etti. Fakat ihbarcı sıfatıyla ifade vermek istemeyen Yağmur Aşık, polis merkezinden ayrıldı.

"ALLAH BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN"

Yağmur Aşık çıkan haberlere sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

Yağmur Aşık, "Bugün hakkımızda yapılan haber komple yalandır. Zira ben böyle bir ihbarda bulunmadığım gibi, o gün eşim ile kavga esnasında kızgınlıkla bir sürü şey söylemişimdir. Bu olayı bazı art niyetli kişiler alıp da cımbızla çekip benim eşimi hem de benim ağzımdan böyle bir şey yaptığıma dair suçlamalar çok çirkin ve karaktersizliktir. Benim eşimin FETÖ'nün f'si ile alakası olmadığı gibi gerekli mercilerin zaten araştırıp bunu öğrenmesi çok basittir. 'Çamur at izi kalsın' taktiği ile bunu yapan habercilere servis eden tüm kişilere suç duyurusunda bulunacağım ve biz şuan çocuklarımızla mutlu huzurluyken, aramızı bozmak için bunu haber yapanları, servis edenleri Allah bildiği gibi yapsın İnşallah. Elinizi çekin üzerimizden! Sizin yapacağınız haberiniz batsın" açıklamasıyla çıkan haberleri sert bir dille yalanladı.