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Emre Akbaba'nın serbest kalma bedeli 15 milyon euro

Rizespor ile oynanan Türkiye Kupası maçıyla sahalara dönen Emre Akbaba'nın serbest kalma bedelinin 15 milyon euro olduğu ortaya çıktı.

17.01.2020 14:17 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:20

Çaykur Rizespor maçıyla sahalara dönen Galatasaraylı futbolcu 'nın sözleşmesinde ince bir detay bulunuyor. Emre Akbaba'nın sözleşmesinde yer alan ancak KAP'a açıklanmayan gizli detayda yıldız oyuncunun 15 milyon euro verildiği takdirde serbest kalacağına dair bir madde bulunuyor.

AVRUPA'DAN TEKLİFLER YAĞIYOR

Fiorentina başta olmak üzere Avrupa'dan ciddi teklifler alan 27 yaşındaki futbolcu adeta göz hapsinde. Emre Akbaba için 15 milyon euro veren kulüp bu oyuncuyu transfer edebilecek.

(Takvim)


Haber Videosu

: Emre Akbaba'nın serbest kalma bedeli 15 milyon euro
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