: Emre Akbaba'nın serbest kalma bedeli 15 milyon euro

17.01.2020 14:17 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:20

Çaykur Rizespor maçıyla sahalara dönen Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba'nın sözleşmesinde ince bir detay bulunuyor. Emre Akbaba'nın sözleşmesinde yer alan ancak KAP'a açıklanmayan gizli detayda yıldız oyuncunun 15 milyon euro verildiği takdirde serbest kalacağına dair bir madde bulunuyor.

AVRUPA'DAN TEKLİFLER YAĞIYOR

Fiorentina başta olmak üzere Avrupa'dan ciddi teklifler alan 27 yaşındaki futbolcu adeta göz hapsinde. Emre Akbaba için 15 milyon euro veren kulüp bu oyuncuyu transfer edebilecek.

(Takvim)

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