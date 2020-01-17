Emre Akbaba'nın serbest kalma bedeli 15 milyon euro
Rizespor ile oynanan Türkiye Kupası maçıyla sahalara dönen Emre Akbaba'nın serbest kalma bedelinin 15 milyon euro olduğu ortaya çıktı.
Çaykur Rizespor maçıyla sahalara dönen Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba'nın sözleşmesinde ince bir detay bulunuyor. Emre Akbaba'nın sözleşmesinde yer alan ancak KAP'a açıklanmayan gizli detayda yıldız oyuncunun 15 milyon euro verildiği takdirde serbest kalacağına dair bir madde bulunuyor.
AVRUPA'DAN TEKLİFLER YAĞIYOR
Fiorentina başta olmak üzere Avrupa'dan ciddi teklifler alan 27 yaşındaki futbolcu adeta göz hapsinde. Emre Akbaba için 15 milyon euro veren kulüp bu oyuncuyu transfer edebilecek.
(Takvim)
Haber Videosu: Emre Akbaba'nın serbest kalma bedeli 15 milyon euro
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Bir gün herkes Fenerbahçeli olacakCevap Yaz Yayından Kaldır
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kıralsın tüm feneresyona bedelsinCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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KIRAL DEĞİL ''KRAL''. . . .4 Yayından Kaldır
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Emre gibi oyuncular kolay yetişmiyor begenerek izliyoruz.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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GS NİN ÇOCUĞU ÇOK SEVİYORUZ SENİ BİR YERE GİTMECevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Yaw adam kupada 1 gol attı diye 15 milyon verirler mi abartmayıda ne çok seviyoruz haCevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
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Kupada 1 gol attı diye değil adam 27 yaşında bu güne kadar oynadığı oyunla disipliniyle teklif alıyor. sen yeni tanımış olabilirsin ama Emre AKBABA iyi futbolcudur değerini bilen alır7 1 Yayından Kaldır