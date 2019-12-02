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Emrah Başsan ailesine küfreden taraftarla tartıştı

BB Erzurumspor forması giyen Emrah Başsan, Osmanlıspor ile oynadıkları maçın ardından, ailesine küfreden bir taraftarla tartıştı. Taraftar, ettiği küfür nedeniyle Emrah Başsan'dan özür diledi.

02.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:51

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 13. hafta mücadelesinde Osmanlıspor'u 2-0 yenerek zirve iddiasını sürdürürken 90 dakika sonrası gerginlik yaşandı.

Erzurumspor forması giyen , mücadelenin ardından ailesine küfreden bir taraftarla tartıştı.

Edilen küfrü duyan ve maçın ardından taraftarın yanına giden Emrah Başsan, "Ben burada sizin için mücadele ediyorum. Bana küfredebilirsin, bunda bir sorun yok ama anneme küfredemezsin. Kimse anneme küfredemez" diyerek çıkıştı. Bu tepki sonrası taraftar, yaptığı davranış nedeniyle Emrah Başsan'dan özür diledi.

Yaşanan bu gerilim, diğer taraftarların kameralarına yansıdı ve sosyal medyada gündem oldu.


Haber Videosu: Emrah Başsan ailesine küfreden taraftarla tartıştı
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