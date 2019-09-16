Emmanuel Emenike, Westerlo'ya imza attı

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Nijeryalı golcü oyuncu Emmanuel Emenike, Belçika temsilcisi Westerlo'ya transfer oldu.

16.09.2019 17:34

Fenerbahçe'nin Berke Özer'i kiralık olarak gönderdiği Westerlo Emmanuel Emenike'yi kadrosuna kattı.

Nijeryalı futbolcuyu antrenmanlarda deneyen Westerlo, oyuncudan memnun kalınca Emenike ile resmi sözleşme imzalandı.

BERKE VE RECEP GÜL DE WESTERLO'DA

Westerlo'da Berke Özer'in yanı sıra Galatasaraylı Recep Gül de yer alıyor. Ayrıca Belçika temsilcisinin Sportif Direktörlüğünü ise Fenerbahçe eski idari menajeri Hasan Çetinkaya yapıyor.

Emmanuel Emenike, Westerlo'ya imza attı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.