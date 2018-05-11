Emmanuel Emenike Uykusu Geldiği İçin Antrenmanı Yarıda Bıraktı

İspanya Ligi takımlarından Las Palmas'ta kiralık olarak forma giyen Emmanuel Emenike, uykusu geldiği gerekçesiyle antrenmanı yarıda bıraktı.

ezon başında Fenerbahçe'den Olympiakos'a transfer olan devre arasında ise İspanya Ligi'nde Las Palmas'a kiralanan Emmanuel Emenike, İspanya'da kriz çıkarmaya devam ediyor.

Las Palmas'ta uzun süredir sakatlık problemleri yaşayan Emmanuel Emenike, antrenman esnasında ilginç bir olaya imza attı.

ANTRENMANI TERK ETTİ

Emmanuel Emenike geçtiğimiz günlerde "Uykum var. Antrenmana devam etmek istemiyorum" diyerek antrenmanı yarıda bıraktı. Nijeryalı futbolcunun, teknik direktörün yanıtını beklemeden tesisleri terk ettiği belirtildi.

Las Palmas'ın bu davranışı sebebiyle Emmanuel Emenike'yi ağır bir ceza vereceği belirtildi. Sezon sonunda Emenike, Olympiakos'a geri dönecek.

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YORUMLAR (7)

  • BİZ KURTULDUK ŞÜKÜR:
    Yemin ederim bu adam kömürle çalışıyor. Beyin namına adamda bişey yok.
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  • SEZGİN:
    BEYLER CK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK A.Ş.İSTANBUL AVRUPA YAKASINDA GÜVENCE BEDELİ ADI ALTINDA SOYGUN YAPIYOR HABERİNİZ OLSUN FATURALARINIZA İİYİİ BAKINNN.
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    SSS: derdin ne len senin a. m kafalı baska ısın yok mu ortalıgı velveleye verıyorsun
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  • YUSUF:
    Bu adam sokakta saat bile satamaz. Saat satanlara da kurban olsun bu arada. Saat satanlara değinmişken arkadaşlar bu adamlar namusuyla çalışıyor çalmıyor bu kardeşlerimize ve müşteci kardeşlerimize Allah rızası için yardımcı olalım en azından işlerini zorlaştırmayalım teşekkürler hoşçakalın görüşürüz
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