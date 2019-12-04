: Emin Bayram, ilk Galatasaray maçına Tuzlaspor karşısında çıktı!

04.12.2019 21:31 | Son Güncelleme: 04.12.2019 21:39

Galatasaray'ın genç futbolcu Emir Bayram, ilk kez A takımla bir maça çıktı. Teknik Direktör Fatih Terim, Tuzlaspor maçında stoperde 16 yaşındaki Emin Bayram ile Ahmet Çalık'a formayı verdi. Sezon başında transfer edilen Taylan Antalyalı da sarı-kırmızılı forma altında ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başladı.

TERİM'DEN BÜYÜK ÖVGÜ

Maç öncesi konuşan Terim, "Emin Bayram yaş olarak küçük ama fizik, teknik ve oyun görüşü olarak iyi durumda. Bizimle de 20 gündür birlikte. U19'da onu sürekli izliyorum. İnşallah Ozan'dan sonra bir tane daha çıkarırız. Altyapımız iyi gidiyor. Akademimiz üstüne koyarak devam edecek." dedi.

Haber Videosu