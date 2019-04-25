Emenike Paylaşımıyla Dikkat Çekti: Mal Sahibi

Son olarak Nijerya'nın Imo bölgesinde yaptırdığı lüks villa ile gündeme gelen 31 yaşındaki oyuncu, şimdi de evini döşediği gösterişli mobilyalarla adından söz ettirdi. Instagram hesabından 'Mal sahibi' ifadesiyle bir paylaşım yapan Emenike, yeni aldığı lüks mobilyaları sergiledi.

Emenike'nin paylaşımı takipçilerinden de bir çok yorum aldı, kendisine 'lüks içinde yaşıyor' yakıştırması yapıldı. Bazı takipçilerininse böyle gösterişli bir ortamda, banyo terlikleriyle bulunmasına gönderme yapmaları dikkat çekti.