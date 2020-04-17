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Ekonomi

Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza haciz gelmemesi için bankalara muvafakat vermeyin

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal, emeklilerin, kredi kullanırken taksitleri ödeyememeleri halinde maaşlarına el konulabileceğine dair muvafakat verebildiklerini belirterek, maaşlarının tümüne haciz konulmaması için muvafakat evrakını imzalamamaları gerektiğini söyledi.

17.04.2020 10:26 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:47
Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza haciz gelmemesi için bankalara muvafakat vermeyin

Yazılı bir açıklama yapan Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, koronavirüsle mücadele kapsamında bazı vatandaşların ekonomik olarak sıkıntı yaşayabildiğini, bu süreci atlatmak için kredi talebinde bulunabildiğini anlattı. Bankalardan kredi almayı tavsiye etmediklerini aktaran Koçal, özellikle emeklilerin, kredi başvurusu onaylanıp sözleşme aşamasında bankaların kendilerine sunduğu evrakları incelemeleri, maaşla ilgili bankaya muvafakat vermemeleri gerektiğini vurguladı.

"EMEKLİ MAAŞLARI MUVAKAFAT VERİLMEZSE HACZEDİLEMEZ"

Koçal, bankaların, kredi verdikleri esnada emeklilere imzalattığı evraklar arasında maaşlarla ilgili muvafakat yazısının bulunduğunu belirterek, şu uyarılarda bulundu:

"Bilindiği üzere emekli maaşları SGK alacakları ve nafaka ödemesi dışında emeklinin muvafakatı olmadan haczedilemez. Emekli vatandaşlarımız farkında olmadan kredi taksitlerini ödeyemezse emekli maaşının alınması konusunda bankaya muvafakat veren yetkiyi imzalayabiliyor. Bankaların, tüketiciye gerekli açıklama yapmadan muvafakat imzalattıklarına dair yoğun şikayet alıyoruz. Bu konuda mağduriyet yaşayan emekli tüketicilerimiz bulunmaktadır."

"EN FAZLA 4'TE BİRİNE HACİZ KONULABİLMESİ İÇİN DÜZENLEME YAPILMALI"

Aziz Koçal, bu sorunun ortadan kalkması için, muvafakat verilmişse dahil maaşın en fazla 4'te birine haciz konulabilmesi için, mevcut verilen muvafakatları da içine alan, yasal düzenleme yapılması gerektiğini bildirdi.

Kredi kullanmak isteyen emeklilere, "imzalayacakları kağıtları okumaları ve maaşlarıyla ilgili muvafakat vermemeleri" uyarısında bulunan Koçal, aksi halde sıkıntıya düşünce ve taksitlerin ödenmemesi halinde maaşa bloke konulabildiğini, borç bitene kadar maaş alamayacak duruma düşülebileceğini vurguladı.

Kaynak: AA

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