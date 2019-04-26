Emekliler Bayram İkramiyelerini Mayıs ve Ağustos'ta Alacak

Hükümet, 30 Nisan 2018'de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1.000'er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihlerinde. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere 1.000 liralık bayram ikramiyesinin Mayıs sonuna kadar ödenmesi bekleniyor.

EMEKLİ AYLIĞI YENİ BAĞLANANLAR DA ALACAK

Emeklilerin hesabına 1.000 lira tutarındaki ödemelerin SSK, Bağkur ve memur dahil 12,5 milyon emekliye farklı günlerde yatması bekleniyor. Büyük ihtimalle bu ödemeler 27-31 Mayıs arasında hesaba yatırılacak. Geçen yıl 7 ve 8 Haziran olmak üzere 2 günde ödeme yapılmıştı. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanabilecek.

MAAŞLAR NE ZAMAN YATIRILACAK?

Emekliye bayramdan önce sadece ikramiye değil maaş da ödenecek. Memur emeklisi maaşını 1-5 Haziran'da alıyor. Ancak SSK ve Bağkur emeklisi maaşını emeklilik kartındaki numarasına göre 17-28 Mayıs arasında çekecek. Dolayısıyla SSK ve Bağkur emeklisi bayrama maaşlarını çekmiş olarak girecek. Memur emeklisine de 31 Mayıs'a kadar ödeme yapılması bekleniyor.

EMEKLİ AYLIKLARI HACZEDİLEMİYOR

Emekli aylıkları nafaka ve SGK borcu dışında haczedilemiyor. Bayram ikramiyesi için de aynı durum geçerli olacak. Emeklilere yılda iki kere 1.000 TL bayram ikramiyesi verilmesine ilişkin 5510 sayılı kanunun ek 18'inci maddesinde, 'Bu madde kapsamında yapılan ödemelerden kesinti yapılamaz ve bu ödemeler haczedilemez' hükmü yer alıyor.

İKİNCİ İKRAMİYE AĞUSTOS'TA ÖDENECEK

Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli olanlar da 1.000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek. İlk ikramiyeden sonra emekli aylığı bağlananlar, 2019'u 1.000 lira ikramiye ile kapatacak. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyurulacak.

HİSSE ORANINDA ÖDEME YAPILACAK

Vefat eden sigortalılardan dolayı aylık almakta olan hak sahiplerinin (dul, yetim) bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılıyor. Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle yüzde 50 hisse oranı ile eşe, yüzde 25 hisse oranı ile yetim çocuğa maaş ödeniyorsa; 1.000 TL tutarındaki ikramiye hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor.

İŞ GÖREMEZLİK AYLIĞI ALANLAR

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödenecek. Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranının yüzde 25 olması nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, 1.000 TL'nin yüzde 25'i yani 250 TL ikramiye ödenir.

BİRDEN FAZLA MAAŞ ALINIYORSA

Birden fazla dosyadan gelir ve/veya aylık alan emekli ve hak sahiplerine en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme yapılacak.

Örneğin; emekli aylığı ile birlikte vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı da alan bir emekliye, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden 1.000 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenecek. (Posta)