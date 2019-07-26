Eljif Elmas'tan Napoli Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'ye övgü dolu sözler!

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, basın toplantısında yeni takımı ve hocası ile ilgili konuştu. Eljif, "Ancelotti ile çalışmak benim için rüya gibi, onun gibi bir teknik direktörden öğrenebileceğim her şeyi öğrenmek istiyorum. Daha önce bir çok pozisyonda oynadım, hocamız beni nerede oynatması gerektiğini biliyor. Kendimi tamamen takıma adamış durumdayım Nerede isterse oynarım." dedi.

"MİLİK VE MERTENS'İ DİNLEYECEĞİM"

Genç oyuncu, "Burada çok sıcak bir karşılama ile karşılaştım, bu karşılamaya sahada en olumlu şekilde karşılık vermek istiyorum. Çok kısa süredir buradayım ama taraftara karşı inanılmaz bir sıcaklık hissediyorum. Buranın havası inanılmaz bir enerji veriyor, İtalyan taraftarlar harika. Nereleri görmem gerektiği ve nerelerde yemek yeneceği hakkında Mertens ve Milik'in tavsiyelerini dinleyeceğim." diye konuştu.