Eljif Elmas'tan Napoli Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'ye övgü dolu sözler!
Fenerbahçe'nin 16 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Napoli'ye sattığı Eljif Elmas, basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eljif, "Ancelotti ile çalışmak benim için rüya gibi." dedi.
Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, basın toplantısında yeni takımı ve hocası ile ilgili konuştu. Eljif, "Ancelotti ile çalışmak benim için rüya gibi, onun gibi bir teknik direktörden öğrenebileceğim her şeyi öğrenmek istiyorum. Daha önce bir çok pozisyonda oynadım, hocamız beni nerede oynatması gerektiğini biliyor. Kendimi tamamen takıma adamış durumdayım Nerede isterse oynarım." dedi.
"MİLİK VE MERTENS'İ DİNLEYECEĞİM"
Genç oyuncu, "Burada çok sıcak bir karşılama ile karşılaştım, bu karşılamaya sahada en olumlu şekilde karşılık vermek istiyorum. Çok kısa süredir buradayım ama taraftara karşı inanılmaz bir sıcaklık hissediyorum. Buranın havası inanılmaz bir enerji veriyor, İtalyan taraftarlar harika. Nereleri görmem gerektiği ve nerelerde yemek yeneceği hakkında Mertens ve Milik'in tavsiyelerini dinleyeceğim." diye konuştu.
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Ne desin cocuk yani halaretmi etsin ekmek peşinde herkes gibi BOŞUNA zahmet edip yorum yapmişsinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Rüzgar nereden eserse oraya dönmeye heveslenen bir topluluktan geldiğin için, sağa sola övgü yağdırması gayet normaldir. En küçük problem yaşadığında ise hakaretlerini okuruz buradan. . . Bu çocuktan adam olmaz.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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16 milyona 16 tane bu kalitede topcu alınır Tabi kendini isteyen bu safı över.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır