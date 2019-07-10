Eljif Elmas'tan Napoli açıklaması

Özellikle İtalyan temsilcisi Napoli'nin ısrarla istediği sarı lacivertli ekibin yıldız ismi Eljif Elmas'tan havalimanında transfer açıklaması geldi.

"KAMPA KATILMAK İÇİN GELDİM"

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Eljif Elmas, sarı-lacivertlilerin Düzce Topuk Yaylası'nda sürdürdüğü kampa katılmak üzere Türkiye'ye geldi. Elmas, transfer söylentileriyle ilgili olarak da, "Ben de bir şey bilmiyorum. Bilgim yok. Kampa katılmak için geldim" dedi.

"TRANSFER HAKKINDA BİLGİM YOK"

Fenerbahçe'de transfer gündeminin bir numaralı ismi olan ve İtalya Serie A takımlarından Napoli'ye transfer olacağı iddia edilen Eljif Elmas, sarı-lacivertlilerin Düzce Topuk Yaylası'nda sürdürdüğü kampa katılmak üzere Kuzey Makedonya'dan Türkiye'ye geldi. İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının transferine ilişkin sorduğu sorulara ise genç futbolcu, "Ben de bir şey bilmiyorum. Bilgim yok. Kampa katılmak için geldim" diye cevap verdi.

Eljif Elmas, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 29 maçta 4 gol attı.

Kaynak: İHA