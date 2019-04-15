Eljif Elmas'tan Galatasaray'a 20 Yıl Göndermesi

Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'nin tek golünü atan ve seriyi 20. seneye taşıyan genç futbolcu Eljif Elmas sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta geriye düşmesine rağmen Galatasaray ile 1-1 berabere kalırken sarı-lacivertliler'in tek golünü kaydeden Eljif Elmas günün adamı olmuştu.

Genç futbolcu Instagram Story'sinden çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. 20 senelik yenilmezlik serisine dikkat çeken Eljif, çocukluk fotoğrafını paylaştı.

(Fanatik)

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YORUMLAR (38)

  • BÜKEMEDİGİNİZ FENERİN ELİNİ ÖPÜN ARTİK:
    kari gibi aglamayin gücünüz yetmez feneri yenmeye. elinizden geliyorsa hakemide feneri de yenersiniz 19 senedir ayni tas ayni hamam
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  • A.VELİ:
    Gs nin 4 sene üst üst şampiyon olduğu seneyi bir araştırın Kaçtan’e gs futbolcu Pensilvanya yınan bağlantısı var?Gs hep yağ gibi su yüzüne çıkmayı bilirVe Ay çiçeği misali güneş nerden gelir ora döner
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  • ERTAÇ ESER:
    Ben senin sahanda şampiyonluk yaşadım be çocuk kendi kendini avutma.
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    A.SEVER: O sene nasıl yaşadın bir bak tarihine Terim efendinin cezası o maçta kalktı Dia yok yere kırmızı kart yediAcaba Pensilvanya’nın parmağımı vardı?
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