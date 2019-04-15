Eljif Elmas'tan Galatasaray'a 20 Yıl Göndermesi

kari gibi aglamayin gücünüz yetmez feneri yenmeye. elinizden geliyorsa hakemide feneri de yenersiniz 19 senedir ayni tas ayni hamam
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Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta geriye düşmesine rağmen Galatasaray ile 1-1 berabere kalırken sarı-lacivertliler'in tek golünü kaydeden Eljif Elmas günün adamı olmuştu.
Genç futbolcu Instagram Story'sinden çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. 20 senelik yenilmezlik serisine dikkat çeken Eljif, çocukluk fotoğrafını paylaştı.
(Fanatik)