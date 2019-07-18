Eljif Elmas'ın kuaföründen ilginç paylaşım: Belki de son traş
İtalyan basınında yer alan habere göre Makedonyalı oyuncu 15-16 milyon Euro arasında bir bedelle transfer olacak. Bu paranın iki yıl vade ile ödeneceği belirtiliyor.
Cuma günü Roma'da olması beklenen 19 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra cumartesiye kadar resmi imzayı atması bekleniyor.
DEVLER PEŞİNDE
Real Madrid, Tottenham ve Lazio gibi kulüplerin de ilgilendiği Makedonyalı futbolcu için Fenerbahçe'nin kapıyı 20 milyon Euro'dan açtığı ve pazarlıklar sonunda bu meblağın 15-16 milyon Euro'lara indiği kaydedildi.
BERBERİNDEN İLGİNÇ PAYLAŞIM
Eljif'in kuaforü de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, genç yıldız ile olan bir fotoğrafını paylaşarak, "Belki de son tıraş" notunu düştü.
YORUMLAR (2)
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''ELİF BU DÜKKANDA ÇALIŞMIŞTI'' :)))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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akıllıca işte böyle böyle para kazanılırCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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