Eljif Elmas için Napoli ile görüşmeler başlıyor
Bir yandan yeni transferlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de Eljif Elmas'ın takımdan gidip gitmeyeceği büyük bir merak konusu.
19 yaşındaki Makedon futbolcunun adı birçok Avrupa deviyle anılırken, ayrılık gerçekleşmesi halinde sarı-lacivertli takım Eljif'in satışından ciddi bir bonservis geliri bekliyor.
Habertürk'te yer alan habere göre; İtalyan devi Napoli, Eljif Elmas'ın transferi için bu hafta girişimlerini hızlandırdı. Milli takım izni nedeniyle Fenerbahçe'nin kampına katılmayan Eljif'in bugün Napoli yöneticileri ile görüşeceği öğrenildi.
NAPOLI HIZLI DAVRANMAK İSTİYOR
Fenerbahçe ile temasa geçen Napoli, Eljif ile anlaşmaya varması halinde sarı-lacivertlilerle bonservis pazarlığını sonlandırmak için masaya oturacak. Makedon oyuncu için oldukça ısrarlı olan Napoli'nin Eljif Elmas'ı kısa süre içerisinde transfer etmek istediği belirtildi.
10 Temmuz'a kadar izni bulunan Eljif Elmas'ın kampa katılmadan transferini sonlandırması bekleniyor.
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Bu adama teklif falan yok fener medyasi adami sisiriyor kazmanin teki bu ne topa vurmasini ne pas vermesini ne orta acmasini biliyor bunun oynadigi topun 10 katini oynarin ben bu halimle teklif olsa fener coktan vericek en sonunda fener bi takima bedava vericek parayla sattik dicek görün bakin aynisi olcakCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bir yıl daha oynatın bu kadroyla 3 katı fiyata satarsınız.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır