Eljif Elmas için Napoli ile görüşmeler başlıyor

19 yaşındaki Makedon futbolcunun adı birçok Avrupa deviyle anılırken, ayrılık gerçekleşmesi halinde sarı-lacivertli takım Eljif'in satışından ciddi bir bonservis geliri bekliyor.

Habertürk'te yer alan habere göre; İtalyan devi Napoli, Eljif Elmas'ın transferi için bu hafta girişimlerini hızlandırdı. Milli takım izni nedeniyle Fenerbahçe'nin kampına katılmayan Eljif'in bugün Napoli yöneticileri ile görüşeceği öğrenildi.

NAPOLI HIZLI DAVRANMAK İSTİYOR

Fenerbahçe ile temasa geçen Napoli, Eljif ile anlaşmaya varması halinde sarı-lacivertlilerle bonservis pazarlığını sonlandırmak için masaya oturacak. Makedon oyuncu için oldukça ısrarlı olan Napoli'nin Eljif Elmas'ı kısa süre içerisinde transfer etmek istediği belirtildi.

10 Temmuz'a kadar izni bulunan Eljif Elmas'ın kampa katılmadan transferini sonlandırması bekleniyor.