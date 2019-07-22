Eljif Elmas gidiyor, Fenerbahçe'ye yıldız yağacak

Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan ve tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe, bu sezon transferde ince eleyip sık dokuyor.

Sezon sonunda itibaren 10'un üzerinde oyuncu ile yollarını ayıran Fenerbahçe, bu isimler yerine nokta transferler yaparak boşlukları doldurmaya çalışıyor. Özellikle genç oyuncu Elif Elmas'ın Napoli ile anlaşması sonucunda kasaya girecek yaklaşık 18 milyon euro ile Kadıköy'e yıldız yağdırmayı planlayan yönetim, transferler için kolları sıvadı. İşte Fenerbahçe'nin dev listesinde olan yıldız isimler…

7 TRANSFER YAPILDI

Sabah'ta yer alan habere göre; Şimdiye kadar Emre Belözoğlu, Max Kruse, Vedat Muriç, Garry Rodrigues, Murat Sağlam, Altay Bayındır ve Allahyar Sayyadmanesh'i renklerine bağlayan sarı-lacivertli ekip; ön libero, stoper ve sol bek takviyelerini de sırayla gerçekleştirecek. Forvete de yıldız bir yabancı oyuncunun daha gelebileceği ifade ediliyor.

Eljif Elmas'ı peşin para karşılığı Napoli'ye satan yönetim, bu hafta düğmeye basacak.

TEKLİFLER YÜKSELTİLECEK

Listenin başındaki isimler Luiz Gustavo, Kjaer ve Alexandar Kolarov...

Üç isim konusunda da kulüplerine son teklifler yapılacak. Ön libero için Gustavo olmazsa alternatifler Khedira, Lima, Ndiaye ve Fejsa. Stoperde de Kjaer dışında Zanka, Mangala, Skrtel, Mert Çetin ve Ertuğrul Ersoy da gündemde.

Forvette Nikola Kalinic'in adı geçiyor. UEFA tehlikesini hafif yaptırımlarla atlatan yönetim, Eljif'ten gelen parayı en verimli şekilde kullanıp transferi tamamlamayı planlıyor.