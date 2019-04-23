Eljif Elmas'a İtalya'dan Bir Talip Daha!

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki yıldızı Eljif Elmas'a Avrupa'dan talipleri artıyor. Daha önce Premier Lig ekibi Tottenham'ın Türkiye'ye gelip izlediği ve Inter'in de takipte olduğu iddia edilen Makedon yıldız Eljif'e İtalya'dan bir talip daha çıktı.

TÜRKİYE'YE GELİP ELJİF'İ İZLEDİLER

Serie A ekibi Torino da Elmas'ı takip etmeye başladı. Torino ekibinin yetkilileri Türkiye'ye gelip Elmas'ın maçlarını izledi. Avrupa'dan birçok isteyeni olan Elmas'la ilgili sarı-lacivertlilerin kulübün de ekonomik durumunu düşünerek iyi bir bonservis bedeliyle kazanç sağlamayı planlıyor.

(Skorer)