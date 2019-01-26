Elinde Kalan Mahsul, E-ticaretin Yolunu Açtı

SONER KILINÇ - Hasat sonrası satamadığı anason, susam, haşhaş ve çörek otunun yağını internet üzerinden pazarlayan ve zamanla ürün çeşidini artıran Uşaklı genç girişimci, e-ticarette başarı öyküsü yazdı.

Banaz ilçesinin 2 bin nüfuslu Kızılhisar Beldesi'nde yaşayan 25 yaşındaki Berkay Tuncay, Uşak Üniversitesi Acil Tıp Teknikerliği Bölümünde okuduğu 2012 yılında babasına ait tarım arazisine anason, susam, haşhaş ve çörek otu ekti.

Hasadın ardından elde ettiği mahsulü istediği fiyata satamayan Tuncay, yaşadığı sıkıntılı süreci aşmak için kalan ürünlerin tohumlarının yağını çıkarmaya karar verdi.

Yağı ilk önce sosyal medya hesapları üzerinden pazarlayan genç girişimci, zamanla aromatik yağlara ilginin artmasıyla 2016 yılında şirket kurdu ve e-ticaretle müşterilerine ulaştı.

Bu dönemden sonra ürün çeşidini artıran ve kendi markasını oluşturan Tuncay, başarıyı da e-ticaretle yakaladı.

Aromatik yağ çeşidini 22'ye yükselten ve aylık 5 bin adet kargo sayısına ulaşan genç girişimci, kısa sürede sektöründe önde gelen markaların arasına girmeyi başardı.

İşler iyi gidince...

BERA Life Yöneticisi Berkay Tuncay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 bin nüfuslu bir kasabada elde ettiği e-ticaret başarısının çok önemli olduğunu söyledi.

Aromatik yağ üretiminde sürekli büyüdüğünü ifade eden Tuncay, "Bu işe elimde kalan tonlarca anason, susam, haşhaş ve çörek otunun yağını çıkartarak başladım. Litresini 10 liraya satamadığım aromatik yağ internet üzerinden 100 liraya alıcı bulmaya başladı. İşler iyi gidince kendi markamızı kurduk ve seri üretime geçtik. Şimdi aspir, badem, nar çekirdeği, Hindistan cevizi, gibi farklı ürünlerin yağlarını çıkartmaya başladım." diye konuştu.

Tuncay, internette tanındıkça sipariş sayısının arttığına işaret etti.

Kazancının büyük bölümü reklama

Kasabasındaki tesiste 22 ayrı aromatik yağ ürettiğini anlatan Tuncay, sözlerine şöyle devam etti:

"Ürünlerin tamamını e-ticaret üzerinden müşterilere gönderiyorum. Kazancımın büyük bölümünü reklama harcıyorum. Şu anda aylık 5 bin adet kargo sayısına ulaştık. Yağını çıkarttığımız mahsulün büyük bölümünü kendimiz üretiyoruz. Bu yıl yaklaşık 450 dekar tarım arazisinde üretim yapacağız. Aromatik yağ üretimindeki başarımızı e-ticarete borçluyuz, kasabamızda üretip tüm Türkiye'ye gönderiyoruz. Önümüzdeki süreçte kozmetik sektöründe de adımızdan söz ettireceğiz."

İşe başladığında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan 60 bin lira hibe desteği aldığını hatırlatan Tuncay, geldiği noktanın kendisini ve ailesini çok mutlu ettiğini, önümüzdeki dönemde ihracata da başlamayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA