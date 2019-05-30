Elif Elmas'ın menajeri İtalyan basınına konuştu: Transfer kısa süre içinde açıklanacak

Fenerbahçe'de forma giyen Eljif Elmas'ın temsilcilerinden George Gardi, İtalyan basınına verdiği röportajda sarı-lacivertli futbolcunun geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı. Ünlü menajer, Çizme'de yayım yapan Tutto Mercato Web adlı internet sitesiyle gerçekleştirdiği söyleşide Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür hakkında da yorumlarda bulundu. İşte Gardi'nin sözleri:

"ABDÜLKADİR VE ELJİF EN ÖNEMLİ İKİ YETENEK"

"Türk futbol piyasası, ithalattan ihracata geçti. Türklerin şu an iki büyük yeteneği var: Eljif ve Abdülkadir. İkisi de milli ve çok genç. Teknik kapasiteleri de İtalya veya Avrupa'nın başka bir büyük liginde oynamaları için yeterli. Evet, farklı tipte futbolcular ama bana göre ikisi de Avrupa futbolunun zirvesine yerleşebilecek kalitede.Tabii bunlara bir de Galatasaray'ın eski futbolcularından Ozan Kabak'ı eklemeliyiz. Ozan, 2000 jenerasyonundan ve genç yaşına rağmen kariyerinde büyük bir sıçrama yaptı. Bundesliga ekibi Stuttgart'ta ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu herkese gösterdi ve ligin en yetenekli gençleri arasına girdi.

"ELJİF'İN TRANSFERİ KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANIR"

"Eljif'i kimse tanımazken ona kefil olmak ve şu an herkesin onunla ilgilendiğini görmek, beni en çok tatmin eden unsur. Pek çok antrenörün beğenisini kazanmasına, Fenerbahçe stadının sevgilisi haline gelmesine ve böylesine zorlu bir sezonda olgunlaşmasına bizzat şahit oldum. Benim için o, her yerde oynayabilir. Avrupa'nın büyük kulüpleriyle transfer görüşmelerinde bulunması, beni şaşırtmıyor, sadece memnun ediyor. Eljif'in isteği sadece kendisini geliştirmek. Bu İtalya ya da başka bir ligde olabilir. Ancak sizi temin ederim ki bizimle resmi temasa geçen kulüpler arasında en az 4 büyük İtalyan ekibi var. Bununla birlikte Eljif, şu anda Ali Koç'un başkanlığını yaptığı büyük bir takımda oynuyor. Kendisiyle ilgili nihai karar, iki tarafın anlaşmaya varmasıyla kısa süre içinde açıklanacaktır."

(Fanatik)