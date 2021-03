ELF Coin nedir? Güncel aelf (ELF) Coin yorum ve grafiği

aelf bugünkü fiyatı ₺2,26 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺293.724.165 TRY. Anlık CoinMarketCap sıralaması #191, piyasa değeri ₺1.228.090.670 TRY. Dolaşımdaki arz 544.480.200 ELF coin ve maksimum seviyede. 1.000.000.000 ELF coin.

ELF COİN NEDİR?

aelf, eksiksiz bir iş çözümü olarak tasarlanmış açık kaynaklı bir blockchain ağıdır. 'Bir ana zincir + çoklu yan zincirlerin' yapısı, geliştiricilerin kaynak izolasyonu elde etmek için bağımsız yan zincirlerde DApp'leri bağımsız olarak dağıtmasını veya çalıştırmasını destekleyebilir. aelf teknolojisi, Paralel İşleme ve AEDPoS Konsensüs Mekanizmasını benimser. Ana zincir indeksinin çapraz zincir teknolojisine ve doğrulama mekanizmalarına dayalı olarak, ana zincir ile tüm yan zincirler arasında güvenli iletişim sağlar ve sonuç olarak yan zincirler arasında doğrudan birlikte çalışabilirliğe izin verir.

aelf, Parlamento Yönetişim Modeli, Ortaklık Yönetişim Modeli ve Referandum Yönetişim Modeli gibi farklı modeller sunarak çeşitli uygulamaların yönetişim ihtiyaçlarını karşılar. Teşvik modeli aracılığıyla, ağ kendi kendine sürdürülebilir bir sistemle donatılmıştır ve pratik bir temelde kendi kendini geliştirmeyi başlatabilir. Aynı zamanda geliştiriciler, aelf tarafından sağlanan olgun bir IDE'ye dayalı olarak uygulamaların hatalarını ayıklayabilir, geliştirebilir ve dağıtabilir.

aelf, kurumsal düzeyde entegre bir blok zinciri çözümü olan aelf Enterprise'ı piyasaya sürdü. aelf Enterprise, farklı iş senaryolarının gereksinimlerine dayanmaktadır. Tedarik zinciri yönetimi, kredi oluşturma, kullanıcı teşvikleri ve mülk koruması dahil olmak üzere çeşitli sektörlerin gereksinimlerini karşılamak için aelf Enterprise, kurumsal düzeydeki kullanıcılara esnek, ancak pratik modülerleştirilmiş bir blok zinciri çözümü sunar. Bu, hem Blockchain hem de diğer çekirdek ekonomilerin el ele gelişimini destekler.