Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı: Fiyatlardaki Artışlar Belli Bir Zaman Diliminde Faturaya Yansıyacaktır

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek, elektriğin toptan satış fiyatına yapılan zamla ilgili olarak "Şu anda direkt tüketiciye yansıyan bir şey yok. Ancak bir şekilde yansıtılacaktır. Fiyatlardaki artışlar belli bir zaman diliminde faturaya mutlaka yansıyacaktır" dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 27 Mart'taki toplantısında alınan kararları1 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımladı.

Karara göre, elektrik üretim tesisleri için uygulanacak dağıtım bedeli 31 Aralık 2017'den önce geçici kabul alan tesisleri için kilovatsaat (kWh) başına 3.6720 kuruşa, bu tarihten sonrası için de 14.6879 kuruşa çıkarıldı.

Bu bedeller 1 Ocak'tan bu yana sırasıyla 3.3060 kuruş ve 13.2240 kuruştu. Ayrıca EPDK, Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) görevli tedarik şirketlerine satacağı toptan elektrik fiyatını yüzde 37 artırarak 17.2 kuruşa çıkardı.

EPDK: FATURAYA YANSIMAYACAK

Özellikle toptan fiyatların artışı tüketici elektriğiyle ilgili zam tartışmasına neden olurken EPDK yaptığı açıklamada "Elektrik fiyatlarını oluşturan çok sayıda unsur bulunuyor. Bunlardan bazıları dönemsel olarak artış yönünde, bazıları ise azalış yönünde değişebilmektedir. 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik fiyat bileşenlerinde bazı değişmeler olmakla birlikte vergi, fon ve paylar dahil nihai fiyatlarda yani tüketiciye yansıyan fiyatlarda herhangi bir değişiklik veya zam kesinlikle söz konusu değildir. Açıklama doğrultusunda tekrar etmek isteriz ki tüketicinin faturasına yansıyan bir artış, bir zam yoktur" ifadesini kullandı.

"BİR ŞEKİLDE YANSITILACAKTIR"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek ise toptan satış tarifesindeki değişikliğe dikkat çekerek "Şu anda direkt tüketiciye yansıyan bir şey yok. Ancak bir şekilde yansıtılacaktır. Fiyatlardaki artışlar belli bir zaman diliminde faturaya mutlaka yansıyacaktır" diye konuştu.

"TARİFELERE YANSIMASI KAÇINILMAZ OLUR"

Elektrik Mühendisi Olgun Sakarya da, haziran veya sonrasında mutlaka zam geleceğini vurguladı. Sakarya, "Şu an için faturalarda artış yok. Ancak EÜAŞ'ın toptan satış fiyatlarını artırması bir sonraki dönemdeki enerji bedellerine yansır. Üçüncü çeyrekteki tarifelere yansıması kaçınılmaz olur. EÜAŞ'ın toptan satış fiyatları enerji maliyetlerini etkileyeceği için 3. çeyrekte mutlaka yansıması olacaktır. Yani 3 ay sonra. Bu arada bir artış yapılmazsa" dedi.