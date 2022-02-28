Elektriğe indirim geldi mi? SON DAKİKA Elektrik faturaları düşecek mi?
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Kabine Toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik faturalarındaki düzenlemeler hakkında da açıklamada bulundu. Ekonomi haberleri okuyucularına özel Elektriğe indirim geldi mi? Elektrik faturaları düşecek mi? sorularının yanıtını sizler için derledik...
Elektriğe indirim geldi mi, elektrik faturaları düşecek mi sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yerini alıyor. Son dakika ekonomi haberleri...
Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarıyla ilgili meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'sinin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğünü açıkladı. Meskenlerdeki düşük tarife sınırı da aylık 210 kilovattan 240 kilovat saate yükseltildi.
Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen elektrik faturalarındaki indirimler ilgili konuştu.
Konuyla ilgili Erdoğan, "Öte yandan son kabine toplantımızda kamuoyuna duyurduğumuz elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemeyi netleştirdik. Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 8'e düşürülmüştür." ifadelerini kullandı.
Düşük tarife sınırıyla ilgili ise Erdoğan, "Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8 kilovat saate, aylık 240 kilovat saate yükseltilmiştir. Faturalarda net yüzde 8 yüzde 14 oranında indirim sağlanmış olmaktadır." açıklamalarını yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticarethane statüsündeki elektrik kullanımıyla ilgili "Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovatsaate, aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacak" dedi.