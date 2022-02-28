Elektriğe indirim geldi mi? SON DAKİKA Elektrik faturaları düşecek mi?

Elektriğe indirim geldi mi, elektrik faturaları düşecek mi sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yerini alıyor. Son dakika ekonomi haberleri...

ELEKTRİĞE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarıyla ilgili meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'sinin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğünü açıkladı. Meskenlerdeki düşük tarife sınırı da aylık 210 kilovattan 240 kilovat saate yükseltildi.

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen elektrik faturalarındaki indirimler ilgili konuştu.

ELEKTRİĞİN KDV'Sİ YÜZDE 18'DEN YÜZDE 8'E DÜŞÜRÜLDÜ

Konuyla ilgili Erdoğan, "Öte yandan son kabine toplantımızda kamuoyuna duyurduğumuz elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemeyi netleştirdik. Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 8'e düşürülmüştür." ifadelerini kullandı.

DÜŞÜK TARİFE SINIRI AYLIK 210'DAN 240'A KİLOVATA YÜKSELTİ

Düşük tarife sınırıyla ilgili ise Erdoğan, "Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8 kilovat saate, aylık 240 kilovat saate yükseltilmiştir. Faturalarda net yüzde 8 yüzde 14 oranında indirim sağlanmış olmaktadır." açıklamalarını yaptı.

TİCARETHANE STATÜSÜNDEKİ ELEKTRİK KULLANIMI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticarethane statüsündeki elektrik kullanımıyla ilgili "Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovatsaate, aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacak" dedi.

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