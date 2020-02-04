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Elazığ'da, deprem sonrası spor faaliyetleri durduruldu

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası valilik, şehirdeki tüm spor faaliyetlerinin süresiz durdurulduğunu açıkladı.

04.02.2020 12:55 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:21
Elazığ'da, deprem sonrası spor faaliyetleri durduruldu

Elazığ merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, valilik tarafından kentteki tüm spor faaliyetlerinin durdurulduğu açıklandı.

İl Güvenlik Kurulu'nca alınan karara göre, kentteki tüm spor faaliyetleri durduruldu. Valilikten yapılan açıklamada, "24 Ocak 2020 günü ilimizde yaşanan deprem nedeni ile ilimizde bulunan bazı spor tesislerinde depremde hasar gören vatandaşların geçici olarak barındırıldığı, yapısal kontrollerinin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından henüz tamamlanmadığı görülmüş olup, bu kapsamda ilimizde oynanacak olan profesyonel, amatör ve tüm spor branşlarındaki müsabakaların çalışmaların tamamlanmasına kadar ileri bir tarihe ertelenmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Elazığ'da, deprem sonrası spor faaliyetleri durduruldu
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HABER YORUMLARI (3)

  • AYIP AYIP:
    2 hafta oldu ve insanlar psikolojileri alt üst oldu nasıl yorumdur bu, yabancı futbolcular bile kaçtı o belgeden ama yerli halk kaçamaz çünkü toprakları orası
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