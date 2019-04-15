Ekrem İmamoğlu'ndan Bomba Sözler: Fenerbahçe Beni Aradı, 'Tehdit Unsurları Var, Maça Gelmeniz Doğru Değildir' Dedi

İşte Ekrem İmamoğlu'nun maçlara gitmesi ile ilgili gelen eleştirilere yanıtı;

Bence milletin nezninde hiç polemik meselesi değil. En barışçıl en huzurlu maçları izledim. Hiç sorunsuz hem de dünyanın en önemli derbilerinden birisi Fenerbahçe-Galatasaray derbisi... İnsanlar bize sadece sevgi ve coşku gösterisinden bulundular. Bakın buradan söyleyeyim. Şu coşkuyu ve şu sevgiyi gören bir çok insantoplumun önüne geçer amigoluk yapar. Beni eleştirenlerin amigoluğa bile talip olacağını biliyorum. Ben bu durumdan tevazu çıkarırım, bu durumdan mahçubiyet çıkarırım. Görevlilik ve sorumluluk duygumu arttırıp işime bakarım.

"KULÜP YETKİLİSİ BENİ ARADI"

Onun için bıraksınlar maça neden gidip gitmediğimi. Evet beni kulübün yetkilisi aradı, "Efendim bu konuda tehdit unsurları var, maça gelmeniz doğru değildir." Ben de dedim ki "Hayır kardeşim. Böyle bir süreç varsa sorumlu siz değilsiniz. Kamuya açık bir yer ve benim maça gelmeme kimse engel olamaz. Eğer bir sorun yetkili varsa beni arasın."

"KULÜBÜ NEDEN ARADIĞINI AÇIKLASIN, BEN CEVAP VERECEĞİM"

Şimdi siz benden bu ismi açıklamamı bekliyorsunuz, ben açıklamam. Kendisi yaptığı şeyi açıklasın ben cevabını veririm. Kamuya bu süreci açıklayacak kişi kulüp yetkilisini arayandır. Niye yaptığını açıklasın, ben cevabımı veririm, nokta. Daha fazlada açıklama yapmam. Ben maçlara gitmeye devam edeceğim.

"MİLLETİN OY VEREREK SEÇTİĞİ BELEDİYE BAŞKANIYIM"

Ben bu şehrin, milletin oy vererek seçtiği belediye başkanıyım. Maçlara da gideceğim, amatör maçlara gideceğim, basketbol, voleybol maçlarına da gideceğim. Pazarlara gideceğim, işsizliği göreceğim, sıkıntıları görebileceğim ki çözüm üreteyim. Toplumun arasındayım ve her zaman arasında kalacağım. Bunu böyle bilin"