Ekonomide güzel haberler peş peşe geldi: Bir günde dört olumlu gelişme

Ekonomide güzel haberler bugün peş peşe geldi. Dolar 4 ayın en düşük seviyesini gördü. Dış ticaret açığı yüzde 42,5 azaldı. Yıl sonu enflasyon hedefi düştü. Turizm gelirlerinde geçen yıla göre yüzde 13'lük artış gerçekleşti. Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün, kredi faizlerinde indirimler yaşanacağını ifade etti.

DOLARDA SERT DÜŞÜŞ

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası aşağı yönlü bir seyir izleyen dolarda düşüş bugün de hızlandı. Dolar/TL 5,53 seviyesine inerek son 4 ayın en düşük seviyesini gördü. Analistler, teknik açıdan 5,50 psikolojik seviyesinin altında kapanışların olması durumunda sırasıyla 5,4820 ve 5,4470 seviyelerinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.

ENFLASYON TAHMİNİ DÜŞTÜ

TCMB Başkanı Murat Uysal, "Enflasyonun 2019 sonunda yüzde 13,9 olacağını öngörüyoruz." dedi.

Enflasyonu düşürmeye odaklı sıkı bir para politikası duruşu ve güçlü politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngördüklerini belirten Uysal, şunları söyledi;

"Bu çerçevede, enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 13,9 olarak gerçekleşeceğini, 2020 yıl sonunda yüzde 8,2'ye, 2021 yıl sonunda ise yüzde 5,4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2019 yılı sonunda yüzde 11,5 ile yüzde 16,3 aralığında (orta noktası yüzde 13,9), 2020 yılı sonunda yüzde 5,2 ile yüzde 11,2 aralığında (orta noktası yüzde 8,2) gerçekleşeceğini öngörmekteyiz.

TURİZMDE BÜYÜK ARTIŞ

Turizm geliri, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artışla 7 milyar 973 milyon 963 bin dolara yükseldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI AZALIYOR

Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 42,5 azalarak 3 milyar 177 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Haziran ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 14,3 azalarak 11 milyar 82 milyon dolar, ithalat yüzde 22,7 azalarak 14 milyar 259 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Haziran ayında yüzde 70,1 iken, 2019 Haziran ayında yüzde 77,7'ye yükseldi.

KREDİ FAİZLERİNDE İNDİRİM



Merkez Bankasının politika faizi indirimi kararı sonrası, bankaların da kredi faizlerinde indirim yapması beklentisiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün, "Türkiye bir faiz indirimi sürecine girdi. Bu haftadan itibaren kamu bankaları başta olmak üzere kredi faizlerinde indirim göreceğiz. Özel bankalarda da kredi faizi indirimi hareketlenmeleri görüyoruz." açıklamasında bulundu.