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Zorunlu trafik sigortası primlerine yüzde 3,5 zam geldi

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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, zorunlu trafik sigortasında temmuz ayında uygulanacak azami prim artışını yüzde 3,5 olarak belirledi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (zorunlu trafik sigortası) primlerinin artış oranını açıkladığı genelgeyi yayımladı. SEDDK, zorunlu trafik sigortasında temmuz ayında uygulanacak azami prim artışını yüzde 3,5 olarak belirledi.

1 TEMMUZ İTİBARIYLA GEÇERLİ OLACAK

Genelgede, "Madde 1-14/07/2007 tarih 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmeliğin geçici 11. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 2024 yılı haziran ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primler, 2024 yılı temmuz ayı için yüzde 3,5 artırılarak uygulanır" ifadesine yer verildi.

Genelgeye göre uygulama 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.

Kaynak: AA / Ekonomi

trafik Zam Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Doğrucu deli:

Zaten sigorta kasko uçmuş yazık

4
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Can null:

He çok ucuzdu m. Qqqqq

2
0
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Orhan Kocaman:

geç kalmış bi zam .. milletin canasini ağlatmaya devam .. şehit haberi varmış gibi artik her gün zam haberine de üzülür olduk .. asgari ücret seyanen verdiniz 1 yillik onu bile Zoraki tartışarak.... tutturmuşuz bi enflasyon diye... bu ülkede zengin zengin fakir hep fakir kalicak. bu gercek ..

1
0
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