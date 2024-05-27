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Yurt Dışından Dönen Balık Yetiştiricisi Yoksul Öğrencilere Burs Veriyor

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Akseki ilçesinde yurt dışından dönen Halil Arslan, yavru alabalık yetiştirerek elde ettiği gelirle yoksul ailelerin üniversite öğrencilerine burs vermeye başladı. Arslan, üretim kapasitesini her geçen yıl artırarak daha fazla öğrenciye burs sağlamayı hedefliyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde yaklaşık 40 yıl yurt dışında kaldıktan sonra döndüğü memleketinde yavru alabalık yetiştirmeye başlayan Halil Arslan, çiftliğinden elde ettiği gelirin bir kısmı ile de yoksul ailelerin üniversitede öğrenim gören çocuklarına burs vermeye başladı.

Sinanhoca Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Halil Arslan, 1976 yılında yurt dışına gitti ve 2015 yılında dönüş yaptı. Arslan, doğup büyüdüğü Sinanhoca Mahallesi'ne geri yerleşti ve 31 yıl önce yapmış olduğu balık çiftliğinde hobi olarak alabalık ve somon yetiştirmeye başladı. 2021 yılında ilk olarak elindeki somon balıklarının yumurtalarını alıp yavru üretti. Arslan, 1 milyon kapasite ile başladığı üretimini yaptığı alabalık yavru sayısını yapmış olduğu yeni projelerle 9 milyon 500 bine yükseltti. Önümüzdeki günlerde ise 12 milyon yumurtadan yavru alabalık ve somon üretimine geçerek gelecek yıl ise yeni başlattığı başka tesisinde de ayrıca yıllık 100 ton alabalık yavrusu yetiştirecek.

"Gençler benden örnek alsın"

40 yıl yurt dışında kaldığını ve 2015 yılında Türkiye'ye döndüğünü anlatan Arslan, "Çiftliğimiz daha önceden vardı. Şu anda 2 buçuk yıldır yavru üretimine döndüm. İlk zamanlar bir milyondan başladık şu anda 9 buçuk milyon kapasiteye çıktık. Önümüzdeki günlerde 12 milyon kapasiteye çıkaracağız" dedi.

"Her geçen yıl kapasitesini yükseltiyor"

1976 yılında yurt dışına işçi olarak çalışmaya gittiğini ve 2015 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaptığını söyleyen Arslan, "Akseki'nin Sinanhoca Mahallesi'nde eskiden balık çiftliğim vardı" diye konuştu.

"İlk mesleğim saat tamirciliği"

İlk mesleğinin saat tamirciliği olduğunu anlatan Arslan, "Daha sonra yurt dışına gittim. Yurt dışında bahçıvanlık, inşaatçılık, araba tamirciliği yaptım. Daha sonra argon kaynağı öğrendim. 1990 yılında kendi şirketlerimi kurdum. 2014 yılına kadar kendi şirketlerimi devam ettirdim. Rahatsızlanmam nedeni ile Türkiye'ye döndüm. Köyüme dönünce çiftçilikle uğraşmaya başladım. Daha sonra ise Balıkçılık işine başladım" ifadelerini kullandı.

20 öğrenciye burs veriyor

Kendisinin yoksulluktan geldiğini anlatan Arslan, "Balık çiftliğinden elde ettiğim gelirin bir kısmını üniversite öğrencilerine burs olarak vermeyi kararlaştırdım. Şu anda kendim 20 öğrenciye burs veriyorum. Vakıf kurma çalışmaları başlattım. Vakıf kurulduğu zamanlar çiftliğin gelirlerinin yarısını vakfa aktaracağım. Böylece daha fazla öğrenciye burs vereceğim. Yoksul ailelere yardımda bulunacağım. Onun için mesuliyetimin daha fazla arttığı inancındayım. Çok daha fazla öğrenciye burslar vereceğim. Vakıf üzerinden Sinanhoca köyüne huzur evi yapacağım. Bölgemizdeki yaşlılarımıza da hizmet edeceğim" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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