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Yurt dışında yerleşikler geçen hafta 88,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı

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TCMB verilerine göre yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 88,8 milyon dolarlık hisse senedi, 44,4 milyon dolarlık DİBS ve 20,7 milyon dolarlık ÖST sattı. Aynı dönemde hisse senedi stoku 35 milyar 921,4 milyon dolardan 33 milyar 981,1 milyon dolara indi.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 88,8 milyon dolarlık hisse senedi, 44,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 20,7 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası"Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 88,8 milyon dolarlık hisse senedi, 44,4 milyon dolarlık DİBS ve 20,7 milyon dolarlık ÖST sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 16 Ekim haftasında 35 milyar 921,4 milyon dolardan 33 milyar 981,1 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 17 milyar 42,3 milyon dolardan 16 milyar 791,8 milyon dolara indi.

ÖST stoku ise 3 milyar 72,8 milyon dolardan 3 milyar 39,4 milyon dolara geriledi.

Kaynak: AA
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